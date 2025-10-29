Israele annuncia ripristino del cessate il fuoco a Gaza. Le notizie in diretta

Roma, 29 ottobre 2025 – Sarebbe stato ripristinato il cessate il fuoco a Gaza dopo i raid sulla Striscia ordinati ieri sera da Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. "A seguito di una serie di attacchi, in cui sono stati colpiti decine di obiettivi terroristici in risposta alle violazioni di Hamas, l'Idf ha iniziato a far rispettare nuovamente il cessate il fuoco", ha affermato l'esercito. "Nell'ambito degli attacchi, l'Idf e l'Isa hanno colpito 30 terroristi che ricoprivano posizioni di comando all'interno delle organizzazioni terroristiche che operano nella Striscia di Gaza", ha aggiunto. Tel Aviv aveva lanciato “massicci attacchi su Gaza” in risposta all’ennesima provocazione di Hamas, accusata di aver inscenato il ritrovamento del corpo di un ostaggio già restituito due anni fa. Nei raid, riporta la il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, sarebbero rimasti uccisi 100 palestinesi, di cui 35 bambini.
Le news di oggi in tempo reale
Un totale di 100 palestinesi, tra cui 35 minorenni, sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza da ieri, durante l'interruzione del cessate-il-fuoco. A fornire il bilancio aggiornato, ma ancora provvisorio e' stata la Protezione civile di Gaza. Le operazioni di recupero e soccorso continuano e si teme che sotto le macerie vi siano altre vittime, ha riferito sempre la Protezione civile.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha evacuato da Gaza, dall'inizio della guerra, oltre 7.600 pazienti che necessitavano di cure specialistiche d'urgenza all'estero. Due terzi di questi sono bambini. Ad oggi, 15.600 persone malate o ferite devono ancora essere evacuate. Secondo i dati Oms, la maggior parte dei cittadini di Gaza trasferiti all'estero è stata accolta da Egitto (3.995), Emirati Arabi Uniti (1.450), Qatar (970) e Turchia (437). I restanti pazienti sono stati distribuiti tra i paesi dell'Unione Europea (299), Giordania (253), Algeria (136), Tunisia (73), Oman (56) e Stati Uniti (48). Secondo dati più recenti, pubblicati il 28 ottobre, l'Oms ha evacuato più di 1.000 persone dalla Striscia di Gaza nella Regione Europea dell'Oms, un'area più grande dell'Unione Europea (UE). A ricevere il maggior numero di pazienti palestinesi sono state Turchia, Italia e Uzbekistan, seguite da Spagna e Regno Unito. Le evacuazioni mediche guidate dall'Oms sono gratuite. I paesi ospitanti coprono tutti i costi dell'assistenza sanitaria, nonché l'alloggio e i beni di prima necessità per gli accompagnatori dei minori (almeno un genitore o tutore). Inoltre, queste evacuazioni, complesse da organizzare, sono destinate a pazienti gravemente malati o feriti che necessitano di cure specialistiche salvavita non disponibili nella Striscia di Gaza, dopo essere stati identificati da un medico presso un ospedale pubblico.