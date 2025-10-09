Festa a Tel Aviv per il ritorno degli ostaggi: “Incubo lungo 733 giorni”. Ma Hamas non trova i corpi delle vittime

Mercoledì notte. Tel Aviv dorme, è immersa nel buio. Ma alle due del mattino, dopo che Trump ha appena annunciato il raggiungimento dell’accordo su Gaz a, anche Netanyahu pubblica un comunicato: “È un giorno grande per Israele – annuncia – . Più tardi convocherò il governo per ratificare l’accordo e per riportare indietro i nostri cari ostaggi. Ringrazio le nostre forze armate e, dal profondo del cuore, ringrazio Trump”.

Festa nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv

A ridosso del ministero della difesa, ai bordi del Shaul ha-Melech Boulevard, la Piazza degli Ostaggi è come un magnete e subito arrivano i primi familiari degli ostaggi. Sullo schermo luminoso la cifra dei giorni di guerra è stata appena aggiornata a 733. Ora per Israele l’incubo è finito, il Paese volta pagina e la gioia si sprigiona. “Per me è stato come se gli ultimi due anni fossero stati un lungo incubo”, dice Einav Zingawke, la combattiva madre del giovane ostaggio Matan, fragile in apparenza ma indomita nell’affrontare le autorità per esigere la liberazione del figlio.

Sugli scalini della Biblioteca pubblica Beit Ariela sono comparse bottiglie di whiskey e di champagne. Ci sono primi balli di gioia, molti hanno le lacrime agli occhi. “Non ci pare vero, gli ostaggi ritornano”. Da molte settimane in Israele faceva un caldo opprimente: ma adesso il cielo si e’ annuvolato e sulla piazza cade uno scroscio impetuoso di pioggia. I balli proseguono e la folla si ingrossa. Su un angolo della piazza è sistemato un pianoforte a coda, dipinto di giallo in ossequio al colore della mobilitazione popolare per la liberazione degli ostaggi.

Nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv

Due giovani si avvicinano e preannunciano: “Qui prossimamente si esibirà Allon Ohel”, un loro ex compagno di prigionia. Ohel è un giovane pianista molto dotato, che è da mesi tenuto prigioniero in totale isolamento. Secondo la famiglia sta perdendo la vista ad un occhio. “Per tenersi allenato non faceva che ricreare sul petto una tastiera virtuale su cui strimpellava”.

Secondo Trump i 20 ostaggi vivi dovrebbero essere liberati entro lunedì o martedì. Domenica il presidente dovrebbe parlare alla Knesset. Nella Piazza degli Ostaggi una ragazza con un vestito nero ed una capigliatura ’alla Trump’ desta ilarità. Il comitato delle famiglie degli ostaggi ha appena pubblicato un documento in cui afferma che Trump certamente merita il premio Nobel per la pace. Su X anche Netanyahu ne ha convenuto. Israele è oggi lo Stato in cui Trump gode della maggiore popolarità al mondo, avendo polarizzato su di sé il sostegno sia dei fautori sia degli oppositori al governo.

Nella notte le reti televisive hanno aperto gli studi e dato inizio a trasmissioni fiume in cui annunciavano il raggiungimento di un accordo in cui, secondo i sondaggi, sperava l’80 per cento degli israeliani. Abituati da due anni a riferire di episodi drammatici, gli anchorman erano finalmente radiosi. Ma ci sono famiglie di ostaggi che hanno il cuore in gola. Perché a quanto pare Hamas no n è in grado di localizzare i re sti di 6-8 ostaggi (su un totale di 28) morti durante l’attacco del 7 ottobre o durante la prigionia. In due anni di combattimenti l’esercito ha livellato intere aree. È possibile che punti di riferimento sul terreno siano scomparsi, o che i custodi dei resti siano stati eliminati.

Una squadra composta da militari di vari Paesi (fra cui Qatar, Turchia e Stati Uniti) dovrà setacciare il terreno alla loro ricerca. L’incertezza, per loro, potrebbe durare settimane.