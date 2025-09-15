Israele entra a Gaza City, i tank sono nel cuore della Striscia. Trump: “Ostaggi come scudo? Hamas non osi”

Tel Aviv, 16 settembre 2025 – Annunciate da pesantissimi bombardamenti ieri notte le forze israeliane sono entrate in una Gaza City completamente al buio dando il via all’offensiva per l’occupazione. L’esercito israeliano ha attaccato con aerei da guerra, artiglieria e droni. I media della Striscia segnalano 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città di Gaza. Nei video postati sui social il cielo dell’enclave appare arancione. chiaro. Hamas intanto ha trasferito gli ultimi ostaggi israeliani in vita dalle celle sotterranee in case e tende di Gaza City. Il rischio è che vengano utilizzati come scudi umani. "Spero che i leader di Hamas si rendano conto di cosa accadrà se decidono di fare una cosa del genere – ha detto il presidente americano, Donald Trump: non permettete che accada, altrimenti tutto sarà possibile", ha scritto, aggiungendo che si tratterebbe di una "atrocità mai vista prima". Netanyahu lo ha ringraziato per "l’incrollabile sostegno".

Israele bombarda la Striscia di Gaza

Il sostegno Usa

Ieri il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito a Benyamin Netanyahu che Israele può ancora contare sul sostegno degli Usa. Ciò malgrado le tensioni createsi dopo l’attacco dell’aviazione israeliana contro la leadership politica di Hamas nel Qatar, Paese che ha per gli Usa una importanza strategica di primo piano.

Netanyahu e Rubio

"Hamas deve cessare di esistere come formazione armata che minaccia la pace e la sicurezza nella Regione" ha detto Rubio a Gerusalemme. "La popolazione di Gaza si merita un futuro migliore. Ma quel tipo di futuro non può avere inizio se Hamas non sarà eliminato". Parole che hanno certo incoraggiato Netanyahu mentre l’esercito israeliano, al contrario, cerca ancora di convincere il governo che la operazione ‘Carri di Gedeone – 2’ rischia di rivelarsi controproducente perché espone a gravi rischi gli ultimi ostaggi israeliani ancora in vita e potrebbe comportare dure perdite per le forze israeliane, mentre è molto dubbio che la pressione militare induca Hamas ad accettare nuovi compromessi per una tregua.

La collera del Qatar

Da Gerusalemme Rubio ha proseguito la spola diplomatica a Doha dove cercherà di persuadere il Qatar a riprendere la mediazione fra Israele e Hamas, malgrado la collera suscitata dall’attacco israeliano della settimana scorsa. "Israele – ha rilevato ieri l’emiro del Qatar Tamim al-Thani – ha cercato di attentare alla vita degli esponenti di Hamas incaricati di portare avanti le trattative. Dove si è mai sentito dire di un Pase che cerchi di eliminare i dirigenti politici con cui sta negoziando?" Ieri nel Qatar si è svolto un vertice arabo di emergenza. Si è concluso con dure condanne verso Israele, ma senza provvedimenti immediati fatta eccezione per la raccomandazione verso quei Paesi che mantengono relazioni con lo Stato ebraico affinché riesaminano i loro rapporti, anche alla luce delle minacce israeliane di estendere la sovranità all’interno della Cisgiordania e di sostenere una cosidetta "emigrazione volontaria" dei palestinesi dalla Striscia di Gaza.

L’isolamento crescente

Ieri il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha detto, con toni provocatori, di progettare la costruzione di nuovi rioni per gli agenti di polizia israeliana all’interno della Striscia di Gaza. "Così – ha avvertito il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi – viene messo in forse il futuro stesso degli accordi di pace nella Regione".

Nel suo colloquio con Rubio Netanyahu non ha lesinato critiche verso quei Paesi che all’Onu si accingono a sostenere la settimana prossima una iniziativa congiunta di Francia ed Arabia Saudita per il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente. Secondo il premier israeliano quella iniziativa è sostenuta da "governi deboli che crollano sotto la pressione di minoranza islamiche". Rubio ha lamentato che essa "ha avuto l’effetto di irrigidire Hamas". Intanto Netanyahu ha espresso per la prima volta in pubblico la preoccupazione che il crescente isolamento internazionale di Israele possa avere ripercussioni gravi sulla economia interna. Ieri l’agenzia Afp ha rivelato che la Spagna ha annullato un contratto da 700 milioni per realizzare lanciarazzi assieme a Israele. Anche per questo Netanyahu ha menzionato la necessità che Israele sviluppi capacità autarchiche. La borsa di Tel Aviv ha reagito con grande nervosismo.