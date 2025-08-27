Israele contro Israele

di Aldo Baquis

Pneumatici in fiamme nella superstrada -Gerusalemme. Blocchi stradali, di prima mattina, in decine di incroci stradali dalla Galilea, a nord, fino al Negev, a sud. Manifestazioni di protesta scandite da tamburi e da cori da tifo, con la esposizione di gigantografie di ostaggi ancora reclusi da 690 giorni nelle viscere della terra a Gaza.

Per la seconda volta in dieci giorni decine di migliaia di israeliani hanno preso possesso di diverse arterie in una nuova prova di forza per sospingere il governo Netanyahu verso la fine della guerra a Gaza: "Il governo ha abbandonato i nostri ostaggi, e adesso i cittadini gli si mobilitano contro" afferma Zamir Himi, lo zio di un israeliano i cui resti sono tenuti in ostaggio da Hamas. Dalla ‘Piazza degli Ostaggi’ Himi è persuaso che il movimento di protesta debba adesso inasprire la lotta.

Quella piazza è già nella stessa architettura una sfida permanente alla coalizione di governo: su due lati ci sono il Museo e la Biblioteca cittadina Beit Ariela, simboli tangibili della laica ed aperta al mondo, ossia agli antipodi delle correnti politiche dei ministri Smotrich e Ben Gvir. Sul terzo lato si staglia il tribunale distrettuale , dove Netanyahu è costretto a recarsi tre volte la settimana per il processo in cui è accusato di corruzione e frode. E oltre il boulevard Shaul ha-Melech c’è il ministero della difesa da dove opera il capo di stato maggiore, il gnerale Eyal Zamir, attualmente in conflitto con il governo perché favorevole a una tregua e contrario in principio all’occupazione di Gaza City. "Se i piani del governo non gli piacciono, che Zamir vada a casa" ha esclamato ieri uno stretto consigliere del premier.

A breve distanza da Himi c’è Dani Miran, il padre di uno degli ostaggi. In Israele tutti lo conoscono. Nell’ottobre 2023 aveva ancora il volto ben rasato. Poi, per una sorta di voto, ha deciso che non si taglierà più la barba finché il figlio non tornerà a casa. Adesso la sua folta barba bianca raggiunge il petto. Rispetto allo sciopero di dieci giorni fa, ammette, di mattina si sono viste meno persone nelle strade. Molti sono impegnati con i figli per la riapertura dell’anno scolastico, il primo settembre. "Ma comunque non c’è dubbio: la maggior parte del popolo è con noi". E i fatti gli hanno dato ragione: in serata decine di migliaia di persone provenienti da tutto Israele sono confluite nella Piazza degli Ostaggi. Netanyahu e Trump hanno deluso Miran. Sperava molto nel negoziatore Usa, Witkoff: "Gli ho detto: devi aggirare i paesi mediatori, come Egitto e Qatar. Rivolgiti direttamente ad Hamas, va’ a parlare col Diavolo in persona!". Ma nemmeno quel suggerimento, finora, ha avuto esito.

Ieri, nella seduta del gabinetto di sicurezza israeliano l’ipotesi di una tregua non è stata nemmeno menzionata. Di fronte allo stallo delle trattative ai familiari dei congiunti non è rimasto dunque che mobilitare, con sempre maggiore energia, la popolazione di Israele. Ma i ripetuti ingorghi stradali non generano opposizione? Secondo Vicky Cohen, una delle dirigenti della protesta, gli israeliani hanno una maturità tale da comprendere che quella lotta non si limita alla richiesta della liberazione degli ostaggi, ma è volta a confermare un principio etico di ’solidarietà nazionale’, di lotta a oltranza per la vita: "Lo abbiamo inculcato da sempre – rileva - ai nostri figli".

Nelle stesse ore Netanyahu ha preferito discutere con i ministri i piani per l’attacco a Gaza. In precedenza l’esercito ha reso noto che nell’attacco all’ospedale Nasser di Khan Yunis – dove sono morte 20 persone, fra cui 5 giornalisti e diversi membri del personale medico – sono stati colpiti a morte anche sei miliziani di Hamas e della Jihad islamica, uno dei quali coinvolto nelle stragi del 7 ottobre. La strage, che ha suscitato indignazione internazionale, ha evidenziato il rischio che incidenti del genere possano ripetersi anche quando l’esercito entrerà in forze nelle strade di Gaza City. Ieri il patriarcato greco-ortodosso e il patriarcato latino di Gerusalemme hanno espresso grande apprensione per quanti si sono rifugiati nella chiesa di San Porfirio ed in quella della Sacra Famiglia, già centrata da una cannonata settimane fa. Centinaia di sfollati vi hanno trovato rifugio. "Molti sono indeboliti e malnutriti. I sacerdoti e le suore hanno deciso di restare e continuare ad assisterli".