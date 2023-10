Israele, il capo della polizia: “Tolleranza zero: chi manifesta contro la guerra sarà mandato in autobus a Gaza”

Tel Aviv, 19 ottobre 2023 - In Israele chi protesta contro la guerra, ed ha favore della Striscia, sarà mandato in autobus a Gaza. E' la minaccia del capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, riproposta dopo la manifestazione pro-palestinese che si è svolta a Haifa, città costiera nel nord del Paese. Shabtai aveva promesso ''tolleranza zero'' per le manifestazioni a sostegno di Gaza in Israele.

La minaccia di Shabtai è stata lanciata ​​​in un video pubblicato martedì, sul canale TikTok della polizia israeliana. Molti media l'hanno riproposta ieri dopo l'intervento della polizia ad Haifa, con l'arresto di sei manifestanti. ''Chiunque voglia diventare cittadino israeliano, sia il benvenuto'', ha detto Shabtai: ​​​'Chiunque voglia identificarsi con Gaza è il benvenuto. Lo metterò subito sugli autobus diretti lì".

Prima della manifestazione ad Haifa la polizia la polizia aveva avvisato che non avrebbe permesso "alcuna dimostrazione di sostegno o identificazione con l'organizzazione terroristica Hamas o su questioni di politica estera e di sicurezza", e che avrebbe agito "con la mano pesante in conformità con la legge" per disperdere la manifestazione, compreso il ricorso a misure di dispersione della folla." Altre 15 persone si sono radunate per protestare dopo che la polizia aveva disperso la prima manifestazione. Quindi gli agenti sono ricorsi hai manganelli e hanno arrestato un'altra persona".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui