Israele bombarda i caschi blu in Libano, 4 granate sulla missione Unifil. Ira di Crosetto: “Non è un errore, scelta incomprensibile”

Roma - Alta tensione in Libano. Israele apre nuovamente il fuoco contro la missione Unifil. Droni dell’Idf sganciano “quattro granate” vicinissime ai mezzi e al personale della missione Onu al lavoro per rimuovere gli ostacoli all’accesso a una posizione propria “nei pressi della linea blu”, confine di fatto con lo Stato ebraico. Reagiscono con toni duri Italia e Francia. “Un fatto rilevante e grave”, denuncia il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Un mezzo della missione Unifil in LIbano

La difesa dell’Idf israeliano

Attacco “non intenzionale”, è la difesa (scontata) del portavoce in lingua araba dell’Idf Avichay Adraee. La risposta militare sarebbe stata innescata da una “presenza sospetta” e “una minaccia percepita”, dettaglia il Times of Israel, con la postilla che “la sicurezza dei civili e delle forze israeliane rimane una priorità assoluta”. Questo anche grazie alle maglie larghe dell’ultima risoluzione Onu. Solo che così i caschi blu rischiano di lasciarci la pelle.

L’attacco ai militari Onu: 12mila caschi blu

Tragedia sfiorata: “Una bomba caduta 20 metri di distanza e altre tre a circa 100 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite. Questo è uno degli attacchi più gravi al personale e alle proprietà dell’Unifil dall’accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre”, sintetizza il comunicato della missione Onu, oltre 12mila caschi blu agli ordini del generale italiano Diodato Abagnara. Appartiene all’Italia uno dei contingenti più numerosi, pari a oltre un migliaio di soldati. “Qualsiasi azione che metta in pericolo le forze di pace delle Nazioni Unite e le loro proprietà, o qualsiasi interferenza nei compiti loro assegnati, è inaccettabile e costituisce una grave violazione della risoluzione 1701 e del diritto internazionale”, prosegue la nota emessa dal quartier generale di Naqura, a 24 ore dai fatti, quindi dopo ampia ricostruzione e verifica.

La linea di Crosetto e Tajani

“La differenza con gli episodi passati è che questo fatto non è un errore, ma una scelta tanto precisa quanto incomprensibile e inaccettabile – certifica Crosetto –. Esprimerò con tutta la forza possibile al mio omologo israeliano la nostra totale disapprovazione (e qualcosa in più)”, per questa azione ingiustificata, nonostante il comando Idf fosse debitamente informato dei lavori Unifil in corso a sud-est della città di Marwahin. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si allinea alle critiche e ribadisce all’inviato speciale statunitense Massad Boulos che l’Italia lavora “assieme agli Usa per la stabilità di Mediterraneo e Medio Oriente”.

La condanna internazionale

Le quattro esplosioni vicinissime ai caschi blu, subito prima del rientro dei droni verso una delle cinque basi Idf tuttora presenti in Libano, innescano reazioni durissime anche tra gli altri Paesi coinvolti nella missione. La Francia biasima “fermamente” l’attacco israeliano e sottolinea che la protezione delle forze di pace “deve essere garantita” per “attuare pienamente il mandato”. In Italia il fuoco sull’Unifil è condannato all’unanimità da maggioranza (a partire dalla forzista Stefania Craxi) e opposizione. Atto “deliberato” lo definisce Enrico Borghi, vice presidente di Italia Viva. Episodio “vergognoso”, aggiunge Osvaldo Napoli (Azione). “Il governo si attivi contro Israele in tutte le sedi”, chiede Stefano Graziano (Pd).

Il presidente Isaac Herzog in Vaticano

Per Israele non cade davvero in un momento positivo l’odierna visita in Vaticano del presidente Isaac Herzog. Il massacro quotidiano della popolazione civile di Gaza sovrasta ormai ampiamente, nella percezione del mondo, la barbarie del 7 ottobre il cui secondo anniversario è alle porte. Papa Leone XIV, accettando la pressante richiesta di colloquio israeliana, ribadirà a Herzog le priorità non eludibili: prima “la pace”, poi “due popoli due stati”.