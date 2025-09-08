Israele: attentato su un bus a Gerusalemme, almeno 5 morti. Uccisi i due terroristi. Hamas esulta

Tel Aviv, 8 settembre 2025 – Attentato con armi da fuoco a Gerusalemme Est. Lo riferiscono i media israeliani citando i soccorritori del Magen David Adom (Mda), presenti sul luogo della sparatoria. Alcuni terroristi sono saliti su un autobus di linea aprendo il fuoco sui passeggeri. Ancora provvisorio il bilancio dell’attacco: 5 morti e oltre 10 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. L'Mda ha aggiunto che due terroristi sono stati "neutralizzati". Uccisi dalla polizia i due attentatori che sono poi stati identificati dalle autorità israeliane: sono due palestinesi della Cisgiordania partiti dai villaggi nella zona di Ramallah.
Nella notte Donald Trump aveva annunciato di aver presentato ad Hamas una proposta di accordo, apportando modifiche significative rispetto alle proposte precedenti. Nella versione data dal presidente Usa, i 48 ostaggi e le vittime vengono rilasciate il giorno stesso della firma, in cambio del rilascio di centinaia di terroristi e prigionieri palestinesi.
Le news in diretta
Il primo ministro Benjamin Netanyahu è arrivato sulla scena dell'attacco all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo fanno sapere i media ebraici. Anche il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è arrivato all'incrocio di Ramot, nel nord di Gerusalemme, luogo dell'attentato.
Subito dopo l'attentato di Gerusalemme, le forze dell'esercito israeliano hanno circondato diversi villaggi alla periferia di Ramallah da cui i due terroristi provenivano.
Hamas ha elogiato l'attacco terroristico a Gerusalemme, costato la vita ad almeno 5 persone, definendolo un'"operazione eroica". In una nota, Hamas ha parlato di una "operazione che è una risposta naturale ai crimini dell'occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo" Israele. Hamas non ha rivendicato l'azione e non si è assunto la responsabilità dell'attacco, ma ha invitato i palestinesi della Cisgiordania a "intensificare il confronto con l'occupazione e i suoi coloni".
I legali di Benjamin Netanyahu hanno comunicato al tribunale distrettuale di Gerusalemme che il primo ministro israeliano non potrà presenziare all'udienza programmata per oggi per la sua testimonianza nel processo penale per corruzione, a causa dell'attacco terroristico avvenuto a Gerusalemme questa mattina.
"I due terroristi" che hanno compiuto l'attentato a Gerusalemme - a bordo di un bus all'incrocio di Ramot - sono palestinesi della Cisgiordania. Lo hanno indicato le autorità di sicurezza israeliane, che hanno aggiunto che i due sono con ogni probabilità partiti da villaggi nell'area di Ramallah. La loro identità è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità di sicurezza dello stato ebraico. I due terroristi, che sono saliti su un bus armati e hanno aperto il fuoco sui passeggeri, sono stati neutralizzati e l'attacco ha provocato almeno cinque morti e quindici feriti.
E' salito a cinque morti il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo rende noto l'ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme confermando la morte di un'altra persona rimasta ferita nella sparatoria.
I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 a Gerusalemme e hanno aperto il fuoco. Secondo le prime informazioni, sono stati poi uccisi da un soldato che si trovava sul posto. Cinque feriti sono in gravi condizioni. Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell'attacco: "Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale".
Secondo quanto riferisce il servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia, quattro persone sono rimaste uccise nell'attentato a Gerusalemme nord, al Ramot Junction. Quindici persone risulterebbero ferite, di cui 5 in condizioni particolarmente critiche. I due terroristi sono stati uccisi.
"Quello che fa Israele non è difendersi, è sterminare un popolo indifeso e violare le leggi del diritto umanitario". Lo ha detto premier spagnolo Pedro Sanchez, in una dichiarazione dalla Moncloa nell'annunciare nuove sanzioni per frenare il 'genocidio' a Gaza. Sanchez ha ricordato "la sofferenza", l'Olocausto e "le persecuzioni" del popolo ebreo nella storia. E ha ribadito la condanna per il sequestro degli ostaggi da parte di Hamas. "Ma con la stessa convinzione, il governo di Spagna crede che una cosa sia proteggere il tuo Paese, la società e un'altra, molto diversa, è bombardare ospedali e uccidere per fame bambini innocenti".
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha intimato nuovamente ad Hamas di rilasciare gli ostaggi e deporre le armi o di prepararsi ad affrontare la distruzione di Gaza e il suo stesso annientamento. "Questo è un ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all'estero - ha scritto Katz su X -: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati". La dichiarazione giunge poco dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso quello che ha definito un "ultimo avvertimento" ad Hamas per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. "Oggi un uragano devastante si abbatterà sui cieli di Gaza City e i tetti delle torri terroristiche tremeranno", ha aggiunto il ministro, sottolineando che "l'esercito israeliano sta proseguendo le sue operazioni come previsto e si sta preparando a espandere le sue manovre per conquistare Gaza".