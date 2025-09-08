Israele: attentato su un bus a Gerusalemme, almeno 5 morti. Uccisi i due terroristi. Hamas esulta

Tel Aviv, 8 settembre 2025 – Attentato con armi da fuoco a Gerusalemme Est. Lo riferiscono i media israeliani citando i soccorritori del Magen David Adom (Mda), presenti sul luogo della sparatoria. Alcuni terroristi sono saliti su un autobus di linea aprendo il fuoco sui passeggeri. Ancora provvisorio il bilancio dell’attacco: 5 morti e oltre 10 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. L'Mda ha aggiunto che due terroristi sono stati "neutralizzati". Uccisi dalla polizia i due attentatori che sono poi stati identificati dalle autorità israeliane: sono due palestinesi della Cisgiordania partiti dai villaggi nella zona di Ramallah.

Nella notte Donald Trump aveva annunciato di aver presentato ad Hamas una proposta di accordo, apportando modifiche significative rispetto alle proposte precedenti. Nella versione data dal presidente Usa, i 48 ostaggi e le vittime vengono rilasciate il giorno stesso della firma, in cambio del rilascio di centinaia di terroristi e prigionieri palestinesi.

Attentato su un bus di linea a Gerusalemme: almeno 4 morti (Ansa)

Le news in diretta