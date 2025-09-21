Israele bombarda edificio residenziale a Gaza City, almeno 4 morti. Gran Bretagna e Portogallo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina

Roma, 21 settembre 2025 – Aumenta di giorno in giorno, di ora in ora, la drammatica conta delle vittime civili a Gaza City. Sarebbero almeno 14 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti mediche dell'enclave palestinese. Almeno 4 i palestinesi uccisi in un attacco aereo dell'aviazione israeliana che ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Solo ieri i morti sono stati più di 60 morti e oltre 200 i feriti.
Intanto Gran Bretagna e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina, in vista dell'inizio, lunedì a New York, dell'Assemblea generale dell'Onu dove la “soluzione dei due Stati” al conflitto israelo-palestinese sarà al centro del dibattito. Negli ultimi mesi, con l'intensificarsi dell'offensiva su Gaza, un numero crescente di Paesi ha cambiato posizione nei confronti di Israele. Si prevede che nei prossimi giorni saranno una decina le nazioni che riconosceranno uno Stato palestinese.
L'Idf ha confermato di aver ucciso ieri il fratello del direttore dell'ospedale Shifa di Gaza in un attacco aereo sul campo di Shati a Gaza City, accusandolo di essere "un cecchino dell'ala militare di Hamas". Secondo i militari, citati dal Times of Israel, Abu Salmiya si preparava a sferrare un attacco "imminente" contro le forze israeliane nella zona. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha ucciso almeno altri due membri della famiglia di Abu Salmiya e distrutto la loro casa.
Il Giappone non riconoscerà uno Stato palestinese alla riunione delle Nazioni Unite della prossima settimana, per il timore che questo possa aggravare la situazione in Medio Oriente e danneggiare i suoi legami con gli Stati Uniti, una mossa che un analista ha descritto come "imbarazzante".
Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell'aviazione israeliana su Gaza City. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il raid ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Secondo il ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane a Gaza City e nelle aree circostanti ha superato i 60 morti, con oltre 200 feriti.