Israele bombarda edificio residenziale a Gaza City, almeno 4 morti. Gran Bretagna e Portogallo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina

Roma, 21 settembre 2025 – Aumenta di giorno in giorno, di ora in ora, la drammatica conta delle vittime civili a Gaza City. Sarebbero almeno 14 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti mediche dell'enclave palestinese. Almeno 4 i palestinesi uccisi in un attacco aereo dell'aviazione israeliana che ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Solo ieri i morti sono stati più di 60 morti e oltre 200 i feriti.

Intanto Gran Bretagna e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina, in vista dell'inizio, lunedì a New York, dell'Assemblea generale dell'Onu dove la “soluzione dei due Stati” al conflitto israelo-palestinese sarà al centro del dibattito. Negli ultimi mesi, con l'intensificarsi dell'offensiva su Gaza, un numero crescente di Paesi ha cambiato posizione nei confronti di Israele. Si prevede che nei prossimi giorni saranno una decina le nazioni che riconosceranno uno Stato palestinese.

Nuovi raid Idf a Gaza City, colpito edificio residenziale

