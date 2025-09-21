Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Russia UcrainaCottarelliTaglio IrpefMedagliere mondiali atleticaMondiali ciclismo
Acquista il giornale
EsteriIsraele bombarda edificio residenziale a Gaza City, almeno 4 morti. Gran Bretagna e Portogallo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina
21 set 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Israele bombarda edificio residenziale a Gaza City, almeno 4 morti. Gran Bretagna e Portogallo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina

Israele bombarda edificio residenziale a Gaza City, almeno 4 morti. Gran Bretagna e Portogallo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina

Idf conferma di aver ucciso nel raid di ieri il fratello del direttore dell’ospedale di Shifa: “Era un cecchino di Hamas. Preparava un attacco imminente”

Israele bombarda edificio residenziale a Gaza City, almeno 4 morti. Gran Bretagna e Portogallo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina
Per approfondire:

Roma, 21 settembre 2025 – Aumenta di giorno in giorno, di ora in ora, la drammatica conta delle vittime civili a Gaza City. Sarebbero almeno 14 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti mediche dell'enclave palestinese. Almeno 4 i palestinesi uccisi in un attacco aereo dell'aviazione israeliana che ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Solo ieri i morti sono stati più di 60 morti e oltre 200 i feriti.  

Intanto Gran Bretagna e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina, in vista dell'inizio, lunedì a New York, dell'Assemblea generale dell'Onu dove la “soluzione dei due Stati” al conflitto israelo-palestinese sarà al centro del dibattito. Negli ultimi mesi, con l'intensificarsi dell'offensiva su Gaza, un numero crescente di Paesi ha cambiato posizione nei confronti di Israele. Si prevede che nei prossimi giorni saranno una decina le nazioni che riconosceranno uno Stato palestinese.

Approfondisci:

Il video dei fratellini in fuga da Gaza rompe anche l’indifferenza più dura

Il video dei fratellini in fuga da Gaza rompe anche l’indifferenza più dura
Nuovi raid Idf a Gaza City, colpito edificio residenziale
Nuovi raid Idf a Gaza City, colpito edificio residenziale

Segui la diretta

07:48
Idf: "Ucciso fratello del direttore ospedale Shifa. Era cecchino di Hamas"

L'Idf ha confermato di aver ucciso ieri il fratello del direttore dell'ospedale Shifa di Gaza in un attacco aereo sul campo di Shati a Gaza City, accusandolo di essere "un cecchino dell'ala militare di Hamas". Secondo i militari, citati dal Times of Israel, Abu Salmiya si preparava a sferrare un attacco "imminente" contro le forze israeliane nella zona. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha ucciso almeno altri due membri della famiglia di Abu Salmiya e distrutto la loro casa.

07:45
Media: Tokyo non riconoscerà Palestina per paura di Trump

Il Giappone non riconoscerà uno Stato palestinese alla riunione delle Nazioni Unite della prossima settimana, per il timore che questo possa aggravare la situazione in Medio Oriente e danneggiare i suoi legami con gli Stati Uniti, una mossa che un analista ha descritto come "imbarazzante". 

07:26
Regno Unito e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina

Regno Unito e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina, in vista dell'inizio, lunedì a New York, dell'Assemblea generale dell'Onu dove la 'soluzione dei due Stati' al conflitto israelo-palestinese sarà al centro del dibattito. Negli ultimi mesi, con l'intensificarsi dell'offensiva israeliana su Gaza innescata dall'attacco senza precedenti di Hamas del 2023, un numero crescente di alleati di Israele ha cambiato posizione nei suoi confronti. Si prevede che nei prossimi giorni saranno una decina le nazioni che riconosceranno uno Stato palestinese.

07:12
Raid Idf su Gaza, 4 morti all'alba

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell'aviazione israeliana su Gaza City. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il raid ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Secondo il ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane a Gaza City e nelle aree circostanti ha superato i 60 morti, con oltre 200 feriti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata