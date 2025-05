Israele, allarme 007 Usa: “Attacco imminente a centrali nucleari iraniane”. Nuovi raid Idf a Gaza, 19 morti

Roma, 21 maggio 2025 – Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane. Lo riferisce la Cnn citando fonti dell'intelligence americana secondo le quali "i raid sono imminenti". Se l’attacco fosse confermato sarebbe una rottura con il presidente Usa Donald Trump che sta cercando di raggiungere un accordo con Teheran e potrebbe anche innescare un più ampio conflitto regionale in Medio Oriente, eventualità che gli Stati Uniti cercano di evitare. Erano settimane che circolavano indiscrezioni sull'irritazione di Benjamin Netanyahu nei confronti dell'amministrazione americana e della sua scelta di negoziare con il regime iraniano. Le crescenti preoccupazioni derivano non solo dai messaggi pubblici e privati di alti funzionari israeliani ma anche dalle comunicazioni intercettate e dalle osservazioni di movimenti militari israeliani che potrebbero suggerire un attacco imminente. Intanto nella notte nuovi raid aerei israeliani sulla Striscia hanno causato la morte di 19 persone, in gran parte bambini, e decine di feriti. Lo fa sapere la Protezione Civile di Gaza, gestita da Hamas.

Un anziano palestinese tra le macerie di Gaza

