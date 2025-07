Israele attacca lo Yemnen mentre tratta per la tregua a Gaza

Roma, 7 luglio 2025 – Israele sta attualmente colpendo obiettivi in Yemen, conferma il ministro israeliano della Difesa Israel Katz, poco dopo che le Idf hanno emesso ordini di evacuazione per alcune aree. Lo scrive Times of Israel. “L'Idf sta attualmente colpendo intensamente obiettivi del regime terroristico degli Houthi nei porti di Hodeidah, Ras Isa e Salif”, afferma Katz, aggiungendo che tra gli obiettivi ci sono anche una centrale elettrica e la nave “Galaxy Leader” che gli Houthi hanno dirottato e catturato due anni fa nel Mar Rosso.

Un attacco che arriva mentre sembra essere sempre più vicina una tregua per Gaza. “Penso che siamo vicino a un accordo per Gaza. Potremmo avere un'intesa in settimana”, ha affermato in serata Donald Trump in attesa dell’arrivo del premier israeliano Benjamin Netanyhau atteso negli Usa.

Il governo israeliano ha lanciato un attacco contro diversi porti dello Yemen e altri punti strategici del paese controllati dai ribelli Houthi, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. "Come parte dell'operazione 'Black Flag', le Forze di difesa israeliane (IDF) stanno attaccando vigorosamente in questo momento obiettivi del regime terroristico houthi", ha annunciato Katz in un comunicato. "La legge dello Yemen è la stessa di quella di Teheran. Chiunque cerchi di danneggiare Israele sarà danneggiato", gli "Houthi continueranno a pagare un prezzo alto per le loro azioni", ha aggiunto il ministro della difesa. Secondo le informazioni delle FDI, i punti colpiti sono stati la centrale elettrica di Ras Qantib e i porti di Al Hudeida, Ras Issa e Al Salif, con la motivazione che i ribelli nello Yemen li usano per trasferire armi in Iran. "L'attacco e' avvenuto a seguito dei continui attacchi del regime terroristico houthi contro lo stato di Israele, i suoi cittadini e le sue infrastrutture civili", ha spiegato l'esercito israeliano in un altro comunicato, in cui ha anche accusato gli Houthi di "essere rappresentanti centrali del regime iraniano". I bombardamenti sono stati confermati dal portavoce militare degli insorti yemeniti, Yahya Sarea. L'operazione 'Bandiera Nera' arriva dopo che domenica Israele ha intercettato un nuovo missile balistico lanciato contro il suo territorio dallo Yemen e gli Houthi hanno attaccato una nave nel Mar Rosso, proprio vicino al porto di Al Hudeida. Dall'inizio dell'offensiva israeliana nella striscia di Gaza, i ribelli houthi hanno lanciato missili e droni contro le navi nel Mar Rosso e anche contro il territorio israeliano in risposta ai bombardamenti israeliani sull'enclave palestinese