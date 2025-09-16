Tank, bulldozer, droni e migliaia di uomini: come si sta muovendo Israele per occupare Gaza

Roma, 16 settembre 2025 - La forza d'urto di Israele nell'operazione Carri di Gedeone 2 con l'obiettivo di radere al suole basi Hamas a Gaza è una delle più potenti al mondo dal punto di vista degli armamenti e della tecnologia. L'Idf ha messo in campo tutto il possibile, dai tank, agli aerei, agli elicotteri da combattimento poi droni, missili e bombe a frammentazione secondo uno schema studiato da tempo utilizzabile a seconda dei settori di intervento. Dietro alle prime linee che sfondano le residue macerie della Striscia e le strutture considerate basi di Hamas agiscono poi i bulldozer come estrema bonifica. L'Ordine è non lasciare in piedi nemmeno una pietra in quelli che sono giudicati i nascondigli di Hamas, grattacieli compresi. Due divisioni delle Forze di difesa israeliane (Idf), composte da decine di migliaia di soldati, hanno iniziato durante la notte operazioni terrestri estensive a Gaza City, mentre l'esercito lancia una “nuova fase” della sua offensiva contro il movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferiscono le Idf al quotidiano “Times of Israel”.

Carri armati Merkawa pronti ad entrare a Gaza

Le prime fasi dell'offensiva erano già iniziate diverse settimane fa con attacchi intensificati contro obiettivi di Hamas, compresi grattacieli, e operazioni di terra alla periferia di Gaza City e in diversi quartieri a ovest della città. L'esercito afferma che le divisioni 162 ma e 98ma stanno ora espandendo le loro operazioni a Gaza City e che nei prossimi giorni si unirà anche una terza divisione, la 36ma, aggiungendo decine di migliaia di soldati all'offensiva. La 99ma divisione è impegnata in operazioni difensive nella zona cuscinetto israeliana nel nord della Striscia.

Le forze armate israeliane posseggono armi e sistemi informatici tra i più avanzati al mondo, alcuni sistemi sono di produzione americana, altri acquisiti da paesi terzi e modificati secondo le esigenze della guerriglia urbana inevitabile a Gaza, come il fucile d'assalto M4. Gli aerei in dotazione ai piloti di Gerusalemme sono i modernissimi F16 Falcon ed F 15 Eagle affiancati dai micidiali elicotteri d'assalto di fabbricazione americana Apache. Gli israeliani non diffondono mai cifre ufficiali ma ad occhio e croce dovrebbero disporre di circa 400 aerei da combattimento, più o meno altrettanti elicotteri e di 50 velivoli da trasporto. Israele nel proprio arsenale custodisce un numero imprecisato (tra 70 e 100) missili del tipo Jericho II (MRBM) e Jericho III (IRBM).

Un carro armato israeliano

In questa fase sono fondamentali anche i droni. L'Idf, come spiega Gian Andrea Gaiani direttore del sito Analisi Difesa, ne usa tre tipologie: gli Heron, utilizzati per la sorveglianza dotati di telecamere di precisione utilissime per identificare movimenti di miliziani a terra e segnalarli, gli Harop e gli Harpy usati come kamikaze per colpire obiettivi anche in area urbana. Israele è stato, insieme all'Iran, uno dei primi Paesi ad investire sui droni. Oggi ne produce in grandi quantità anche per l'esportazione. Sono stati usati anche nella guerra tra Azerbaijan e Armenia.

In quest'ultima offensiva di Gaza il compito principale a terra come avanguardia per le truppe è affidato ai carri armati Merkawa 4 di ultima generazione, giganti corazzati con doppio scafo in acciaio e cannone da 120 mm che per giorni sono stati schierati a decine sul confine della Striscia prima del semaforo verde per l'invasione. Questo tank, considerato uno dei più efficienti e meglio protetti al mondo, è stato dotato negli ultimi anni di una ulteriore corazza, maggiore blindatura oltre a un rivestimento interno in kevlar. Dispongono inoltre di un sistema cosiddetto di difesa attiva, che automaticamente lancia una granata difensiva a frammentazione poche frazioni di secondo prima dell'impatto del missile anticarro individuato in anticipo. Un'eventualità , questa, studiata per i campi di intervento tipici di Israele come in Libano o Gaza dove i guerriglieri utilizzano in prevalenza lanciarazzi portatili. Per risparmiare vite dei soldati l'Idf usa anche bombe robot utilizzate per abbattere gli edifici considerati bersagli. Con i vari metodi, dal cielo e da terra, solo nei primi venti minuti di invasione sono stati effettuati 37 attacchi.