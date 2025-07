Islanda: nuova eruzione del vulcano Sundhnukur, evacuati abitanti e turisti

Reykjavik, 16 luglio 2025 – Nuova eruzione fissurale nella catena vulcanica di Sundhnukur, in Islanda. È la nona volta dal 2023 e la dodicesima dal 2021. Le autorità hanno deciso di evacuare i 4mila abitanti villaggio di Grindavik dopo che nella penisola di Reykjavik, sono state registrate oltre 130 scosse sismiche. L'evacuazione non ha riguardato solo i residenti, ma anche i turisti che si trovavano nei campeggi e nei resort della zona e quelli che erano nella Blue Lagoon. Secondo i media, a breve dovrebbe essere evacuata anche la città di Svartsengis.

Inoltre dal Sundhnukur si è sviluppata un'enorme nube di gas che si sta dirigendo verso le località vicine di Vogar, Reykjanesaer, Sandgeroi e Garo. Non sono comunque previsti disagi al traffico aereo e lo scalo Keflavik è aperto ai voli internazionali.

Al momento la situazione non è considerata pericolosa. I geofisici islandesi hanno descritto l'eruzione come "non molto estesa" nonostante si sia creata una frattura di due chilometri. "L'evento nel complesso non sembra essere stato molto esteso. Non c'è stata molta deformazione e non sembra che sia stato rilasciato molto magma", ha dichiarato Benedikt Ofeigsson, geofisico e responsabile delle misurazioni delle deformazioni presso l'Ufficio Meteorologico Islandese, all'emittente Ruv. Minney Sigurdardottir sempre dell'ufficio meteorologico islandese ha spiegato che gli unici problemi potrebbero derivare da una eruzione prolungata che potrebbe portare le colate laviche a danneggiare Grindavík.

L’attuale eruzione è cominciata in una nuova fessura lunga approssimativamente tra i 700 e i 1000 metri e si è progressivamente propagata in direzione nord lungo la penisola di Reykjanes. Attualmente il flusso di lava è diretto verso sud-est.