“Il fondatore di Mango ucciso dal figlio”. Riaperto il caso di Isak Andic

Madrid, 17 ottobre 2025 – Altro che incidente. Isak Andic, fondatore del marchio di abbigliamento Mango, sarebbe stato ucciso. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno riaperto il caso e ora indagano per omicidio. Stando a quanto riporta El Pais, c’è un unico sospettato, il figlio della vittima, Jonathan Andic, che era con il padre il 14 dicembre scorso quando precipitò sul massiccio di Montserrat, in Catalogna.

Nel fascicolo secretato che giace al tribunale di Martorell, non ci sarebbero prove definitive a carico del 44enne, rampollo della famiglia Andic. Ma una serie di indizi. Incongruenze e contraddizioni nel suo racconto, oltre al contributo della compagna dell’indagato, Estefania Knuth, che ha parlato di relazioni tese tra padre e figlio, elemento questo corroborato da altre testimonianze.

Fonti "ben informate" citate dal quotidiano La Vanguardia confermano: da testimone l'unico erede maschio dei tre figli è passato a essere indagato, e la polizia sta analizzando il contenuto del suo cellulare.

L’imprenditore 71enne è precipitato da uno strapiombo di 100-150 metri durante un’escursione in compagnia del figlio, il quale affermò di non essersi accorto di nulla perché camminava metri avanti al padre.

Nel dicembre 2024 Isak Andic era stato indicato da Forbes come il catalano più ricco, con un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari. Alla sua morte Jonathan Andic è stato nominato presidente di Mango e Mango Mng Holding, mentre le sorelle Jidith e Sarah Andic sono ora vicepresidenti. La famiglia, attraverso i suoi portavoce, ha ribadito che non commenterà la vicenda, ma resta convinta che il processo dimostrerà l'innocenza di Jonathan.