L’Iran mostra i muscoli a Trump con il nuovo missile balistico Etemad e quello da crociera Ghadr-380

Roma, 2 febbraio 2025 - Una nuova minaccia per Usa, Israele e Occidente. L'Iran ha presentato il suo nuovo missile balistico a lunga gittata Etemad ('Fiducia' in persiano). La tv si Stato lo ha mostrato durante le celebrazioni per la Giornata nazionale dell'aerospazio in Iran.

Il missile balistico Etemad

Etemad promette di tenere in allerta le difese israeliane con una gittata di ben 1.700 chilometri. La nuova arma di Teheran è lunga 16 metri e ha un diametro di 1,25 metri, fa sapere l'agenzia di stampa Tasnim. Durante le celebrazioni, alla presenza del presidente Massoud Pezeshkian, è stata svelata anche la nuova generazione del sistema di difesa aerea Bavar 373, con un suo radar di rilevamento indipendente, e non centrale come il precedente, per intercettare e distruggere i bersagli.

La nuova generazione del sistema di difesa aerea Bavar 373

Il missile da crociera Ghar-380

Ieri era stato mostrato il nuovo un missile da crociera Ghadr-380, con una gittata dichiarata di 1.000 chilometri e capacità anti-jamming (Cioè contro un attacco elettronico che sovraccaricare i ricevitori del nemico e ne disturba il segnale)

Il presidente Pezeshkian ha dichiarato: "Lo sviluppo delle capacità di difesa e delle tecnologie spaziali mira a garantire che nessun Paese osi attaccare il territorio iraniano".

L’Iran mostra i muscoli a Trump

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha scatenato l'Iran che ha moltiplicato le dimostrazioni di forza, con esercitazioni militari su larga scala e nuove attrezzature e basi militari sotterranee, presentate come inespugnabili. Ora Teheran può contare su missili che raggiungono facilmente Israele, colpita già due volte l'anno scorso sulla scia della guerra a Gaza e in Libano, e manda un messaggio agli Stati Uniti.