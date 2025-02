Iran, si spoglia nuda e sale sul cofano dell’auto della polizia. Poi grida agli agenti ed esulta. L’incredibile post di sfida a Teheran

Roma, 3 febbraio 2025 - Nuova protesta delle donne contro le leggi iraniane che limitano i loro diritti. Dopo Ahoo Daryaei, la studentessa dell'Università di Teheran rimasta in intimo per denunciare le molestie subite dalla polizia morale, un'altra donna ha affrontato la dura repressione islamica sfidando la polizia completamente nuda, in mezzo alla strada, e salendo in piedi anche sull'auto, mentre il traffico, rallentato, scorreva a fianco.

"Questa donna in Iran si è spogliata completamente nuda davanti alle forze di sicurezza, salendo su un veicolo della polizia per protesta", ha scritto l'attivista iraniana per i diritti umani, Masih Alinejad, che ha postato su X l’incredibile video che mostra la donna denudata senza paura sopra l'auto della polizia.

Iran, donna si spoglia nuda e sale sul cofano dell'auto della polizia (Combo)

Il video, forse girato città di Mashhad, capoluogo della provincia nord-orientale del Khorasan, sostiene Alinejad, ma non è chiaro, dura alcuni secondi. L'attivista è ripresa dall'alto, forse da una finestra o un balcone, è senza nulla indosso e grida con forza contro gli agenti di polizia, che non accennano a portarla via perché non possono toccarla e attendono una collega.

La donna affronta senza timori gli agenti, sale sulla loro vettura e alza le braccia al cielo come se esultasse per la conquista. Non si sa cosa sia successo dopo alla donna, se sia stata arrestata e portata via o è riuscita a scappare dagli agenti, perché il video si interrompe prima.

L'attivista Masih Alinejad, esule negli Stati Uniti, da anni invita i suoi connazionali ad inviarle delle foto di proteste in Iran: "Questa donna grida contro gli agenti della sicurezza che cercano di arrestarla. Tuttavia cercano di astenersi dal toccarla, non essendo con loro un'agente donna. Cercano però di evitare che altre persone e automobili si radunino per assistere alla scena".

E ha aggiunto: "Non sono state ancora divulgate informazioni sulla causa, la data e il luogo dell'accaduto. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato che il sito sarebbe viale Sayyad Shirazi a Mashhad". Alla fine anche lei ha pregato gli utenti di fornirle informazioni sulla sorte della coraggiosa donna.