Iran, un altro convoglio di italiani lascia il Paese. C’è anche il bimbo di 18 mesi bloccato con la madre

Roma, 20 giugno 2025 – È uscito dall’Iran il bimbo di 18 mesi italiano rimasto bloccato con la madre dopo lo scoppio della guerra con Israele. Il piccolo fa parte di un secondo convoglio di nostri connazionali che ha lasciato il Paese degli ayatollah grazie alle attività coordinate dal ministero degli Affari Esteri. Su richiesta del ministro Antonio Tajani, è stato dunque approntato un viaggio da Teheran fino in Azerbaijan. Dopo le prime 34 persone giunte in Italia via Baku nei giorni scorsi, il secondo gruppo comprende 24 persone tra connazionali e familiari, partite nelle prime ore di questa mattina dalla capitale iraniana alla volta della città di Astara, con l'assistenza dell'Ambasciata d'Italia. Dopo circa 9 ore di tragitto e una lunghissima attesa alla frontiera, il gruppo è stato accolto da rappresentanti dell'Ambasciata italiana a Baku, per poi spostarsi verso l'aeroporto della capitale azera nell'attesa di rientrare nel nostro Paese con i primi voli disponibili.

Tra coloro che sono stati evacuati ci sono il figlio e la compagna di un medico di Parma che aveva chiesto assistenza per far uscire la propria famiglia dall'Iran.

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante la riunione con gli Ambasciatori in Medio Oriente, presso l’Unità di Crisi della Farnesina (Ansa)

Un ulteriore convoglio potrebbe partire da Teheran già il prossimo lunedì. L'uscita di nostri connazionali dall’Iran sta coinvolgendo anche altri Paesi limitrofi, come l'Armenia, la Turchia e il Turkmenistan. Assistito dall'Ambasciata d'Italia ad Ashgabat, un connazionale ha attraversato la frontiera turkmena proprio oggi e potrà rientrare in Italia.

Le attività di assistenza della Farnesina coinvolgono anche gli italiani presenti in Israele. Per agevolare il loro rientro, un volo charter partirà da Sharm el Sheikh (Egitto) il prossimo 22 giugno alla volta di Verona. Si stanno finalizzando in queste ore le procedure per la conferma dei passeggeri che hanno chiesto di poter imbarcarsi sul volo di domenica prossima.Sulla base delle richieste ricevute e delle possibilità che emergeranno a seconda degli sviluppi della situazione nella regione, si valuterà la possibilità di organizzare nuovi convogli o di facilitare l'organizzazione di ulteriori voli charter.