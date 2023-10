Iran: “Il mondo islamico si unisca contro Israele”. Telefonata Raisi-Assad

Istanbul, 12 ottobre 2023 - Sale la tensione con l’Iran, tra avvertimenti e prese di posizione, sulla guerra in Israele.

“Oggi tutti i Paesi islamici e arabi, come anche le popolazioni che vogliono la libertà nel mondo, devono trovare un accordo e raggiungere una cooperazione in un percorso per fermare i crimini del regime sionista contro la nazione palestinese oppressa”, ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una telefonata con l'omologo siriano Bashar al-Assad, come riporta Mehr. “Di conseguenza, la Repubblica islamica dell'Iran tenterà di trovare questa convergenza il prima possibile, mettendosi in contatto con i Paesi islamici”, ha aggiunto Raisi.

Iran, il presidente Ebrahim Raisi (Ansa)

Questa mattina il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva puntato il dito contro Teheran: “Finora non abbiamo prove tangibili che l'Iran abbia dato un sostegno concreto e operativo a questo vile attacco di Hamas. Ma è chiaro a tutti noi che senza il sostegno iraniano negli ultimi anni, Hamas non sarebbe stato in grado di compiere questi attacchi senza precedenti in territorio israeliano”.

Di questa notte l’avvertimento del presidente americano Joe Biden: “Abbiamo chiarito agli iraniani di fare attenzione”, ha detto facendo riferimento all’eventuale volontà di sfruttare la situazione da parte di Teheran.

