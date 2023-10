L’Iran minaccia Israele: “Attaccheremo la città di Haifa”

Tel Aviv, 23 ottobre 2023 – La crisi tra Iran e Israele si fa sempre più esplosiva. Con Teheran che minaccia Tel Aviv di “attaccare la città di Haifa, a nord di Israele, se lo riterrà necessario”. Lo ha affermato il vice comandante delle Guardie della rivoluzione islamica, Irgc, Ali Fadavi, come si legge in un tweet di Iran International.

L'Iran minaccia Israele: "Attaccheremo Haifa se necessario" (Ansa)

"Alcuni ritengono che un attacco diretto con i missili contro Haifa sarebbe la linea d'azione più pratica, se sarà necessario e richiesto porteremo avanti questo attacco senza esitazione”, ha affermato Fadavi durante un raduno studentesco contro Israele all'Università di Teheran, sottolineando che comunque non spetta a lui prendere decisioni di questo tipo.

I precedenti

All'inizio della guerra in Medio Oriente, Fadavi aveva minacciato Israele con "un'onda d'urto da parte del fronte della resistenza” se “le sue atrocità non si fossero fermate a Gaza”. “Gli shock del fronte della resistenza contro il regime sionista continueranno finché questo 'tumore canceroso' non sarà sradicato dalla mappa del mondo", ha detto il vice comandante. Un'altra ondata d'urto è in arrivo, se Israele non porrà fine alle atrocità a Gaza".

