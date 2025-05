Tensione fra Iran e Francia per colpa del Festival di Cannes

Roma, 25 maggio 2025 – Tensione fra Iran e Francia a causa del Festival di Cannes. Teheran ha infatti convocato l'incaricato d'affari francese nella capitale iraniana per protestare contro i commenti “offensivi” rilasciati da Parigi in seguito agli onori tributati al regista dissidente Jafar Panahi, vincotore della Palma d’Oro al Festival di Cannes.

“A seguito delle dichiarazioni offensive e delle accuse infondate rivolte dal ministro degli Esteri francese contro l'Iran, l'incaricato d'affari di Teheran è stato convocato al ministero", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna.

Il regista iraniano Jafar Panahi posa con la Palma d'oro vinta al Festival di Cannes

In un messaggio su X legato alla Palma d'Oro, il capo della diplomazia francese, il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, aveva criticato "l'oppressione del regime iraniano”. “Con un gesto di resistenza contro l'oppressione del regime dell'Iran, Jafar Panahi si aggiudica una Palma d'Oro che riaccende la speranza per tutti coloro che lottano per la libertà”, aveva scritto Barrot su X.

Tutto nasce dalla vittoria a Cannes del film “A Simple Accident” di Jafar Panahi, il regista dissidente iraniano, incarcerato più volte, torturato, autore clandestino e al ritorno dopo 15 anni di assenza in un festival internazionale. Tra i favoriti sin dall'inizio, Panahi ha portato al festival una storia sovversiva e molto politica sotto forma di thriller, raccontando la scoperta accidentale di un torturatore da parte di un gruppo di vittime in un film che certo non faceva sconti al regime e anche molto direttamente.

"Questo è il momento di chiedere agli iraniani, in Iran e in tutto il mondo, di mettere da parte le nostre differenze. La cosa più importante è il nostro Paese e la sua libertà", aveva detto Jafar Panahi ricevendo la Palma d’Oro.