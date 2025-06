Iran, colloquio con Tajani: “Roma può ospitare la ripresa del dialogo”

Roma, 22 giugno 2025 - “Candidiamo Roma a ospitare la ripresa auspicabile dei colloqui senza intermediari tra Usa e Iran sul nucleare. Ho parlato con il Segretario di Stato Marc Rubio e ho cercato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, che è in Russia e che conto di sentirlo in queste ore. Gli iraniani non abbiano reazioni inconsulte e tornino a trattare”. È una delle domeniche più lunghe di Antonio Tajani quando, nel tardo pomeriggio, ci riceve alla Farnesina per tirare le somme provvisorie di una giornata caotica e tesa e tentare di riaprire, per quello che l’Italia può fare, una via per un possibile dialogo che fermi l’escalation militare.

La giornata del ministro degli Esteri è cominciata nella notte, quando è stato avvisato dell’attacco americano: da lì una girandola di colloqui telefonici, a cominciare da quello con l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, vertici con la premier Giorgia Meloni, gli altri ministri più impegnati sul fronte dell’emergenza crisi mediorientale, i capi dell’intelligence, riunioni con l’Unità di Crisi della Farnesina e, a seguire, altri summit in video collegamento con i nostri rappresentanti diplomatici presenti nell’area, ma anche con quelli in Usa, Russia e Cina.

Il ministro conferma che il governo italiano non era stato avvertito dell’offensiva dalla Casa Bianca o dal Dipartimento di Stato. “Ma – spiega – sapevamo che un attacco ci sarebbe stato”. E, del resto, il nostro ambasciatore a Tel Aviv, Luca Ferrari, nei messaggi di tre giorni aveva fatto sapere dell’imminenza dell’intervento americano.

“Nelle riunioni e nei colloqui a tutti i livelli e con tutti abbiamo cercato di fare una valutazione su quello che sta accadendo – sottolinea Tajani –. Ma l’emergenza, la cosa principale in questo momento, è quella degli italiani presenti in Iran e in Israele”. I primi convogli di connazionali sono già usciti dall’Iran e altri sono in viaggio. Da Israele sono entrati in Egitto 122 italiani in partenza per l’Italia con un volo charter per Verona.

Certo, mettere in salvo gli italiani è una priorità. Ma non mancano le preoccupazioni anche per le conseguenze economiche di un’escalation che arrivi al blocco dello Stretto di Hormuz. “Il danno sarebbe innanzitutto per l’Iran e poi provocherebbe una serie di reazioni, compreso da parte cinese, perché la Cina si serve di quel petrolio e la Cina, comunque, pur non essendo intervenuta con grande determinazione a sostegno dell’Iran, si è schierata comunque contro gli attacchi all’Iran. Sarebbe un atto di autolesionismo, Certo tutte le ipotesi, anche le più negative, le abbiamo valutate e stiamo studiando che cosa poter fare nel caso”.

In realtà, il responsabile della Farnesina vede l’esistenza di margini per la ripresa di un dialogo Usa-Iran e nell’attacco americano “un segnale di forza che il presidente Trump ha voluto dare all’Iran per costringerli a sedersi al tavolo: “Io vi distruggo dove producete la bomba atomica e voi venite al tavolo per trovare un accordo”. Però ha anche detto “al tavolo ci siete voi e noi, senza intermediari”.

Ma, del resto, la trattativa era già tra Stati Uniti e Iran: e c’è la possibilità di agire perché riprenda. “Noi stiamo lavorando per impedire che vi sia un’escalation – incalza il ministro –. Non è un caso che abbiamo lasciato aperta l’ambasciata in Iran, perché vogliamo dialogare con loro, spingerli a non attaccare le basi americane”. Basi americane che sono anche in Italia sotto il cappello Nato, ma per le quali – garantisce – non ci è stata richiesta nessuna autorizzazione all’utilizzo per la missione in Medio Oriente.

Esiste, dunque, il rischio, come ipotizza il ministro Guido Crosetto, di una crisi più grande o possiamo sperare in un ritorno alla diplomazia? “La speranza – insiste Tajani – è di convincere l’Iran a non fare reazioni inconsulte e a lavorare per un accordo sul nucleare. È quello che ho detto al Segretario di Stato Rubio. È quello che dirò, quando lo sentirò nelle prossime ore, al ministro degli Esteri iraniano. In questo quadro Roma può ospitare la ripresa del dialogo se ci sarà”. A meno che, invece, non ci siano altri attacchi. “Gli americani dicono che non ci saranno altri attacchi. Io mi fido, ma certo non faccio l’aruspice”.

Quel che è certo è che domani e martedì ci saranno due passaggi rilevanti a livello internazionale per mettere a fuoco la situazione: il Consiglio dei ministri Ue degli Affari esteri e la riunione della Nato. Ma è altrettanto certo al momento che l’Europa è apparsa e appare fragile e assente nel destino del mondo. “Finché saranno i singoli Stati a agire – puntualizza con amarezza Tajani – non riusciranno mai a avere un ruolo di rilievo. Bisogna cambiare gli assetti istituzionali perché l’Europa abbia peso, con una sola politica estera e di difesa”.