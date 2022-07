Iran, l'annuncio choc: "Possiamo realizzare la bomba atomica"

Teheran, 17 luglio 2022 - L'Iran può costruire la bomba atomica, è l'annuncio choc di Kamal Kharrazi, presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali, che dipende dal ministero degli Esteri iraniano. "L'Iran ha le capacità tecniche per realizzare una bomba nucleare", ha affermato Kharrazi in risposta al presidente americano Joe Biden, che in visita in Medio Oriente ha giurato di impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e mentre sono ancora in una fase di stallo i negoziati per rilanciare l'accordo nucleare del 2015. Ma Kharrazi ha anche aggiunto che il governo di Teheran non ha ancora deciso in merito.

Le dichiarazioni di Biden sono prive di fondamento e in linea con la politica faziosa di Washington, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani. "Le false accuse degli Stati Uniti contro le attività nucleari pacifiche dell'Iran, mentre ignorano decenni di inganni da parte del regime sionista, che non è membro del Trattato di non proliferazione (TNP) e ha il più grande armamento atomico della regione, sono un grande segno della sua doppiezza e ipocrisia".

L'annuncio arriva anche dopo che Washington ha fatto notare che una delegazione russa ha visitato l'Iran due volte nell'ultimo mese per acquistare droni d'attacco da usare in Ucraina, e al Pentagono aleggia il timore di un aiuto di Mosca a Teheran per la costruzione di armi nucleari.