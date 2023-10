Iran, attentato a un alto ufficiale dell’intelligence: gravissimo Mohammed Akiki

Teheran, 15 ottobre 2023 – Un alto ufficiale dell'intelligence iraniana, Mohammed Akiki, è rimasto vittima di un attentato a Teheran. Secondo quando scrive il sito Bnn network, lo 007 del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è attualmente ricoverato in condizioni critiche in seguito alle gravi ferite riportate. Akiki sarebbe ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della capitale iraniana. Ancora poche le notizie in merito all'attentato. Forse potrebbe esserci stata una sparatoria.

Notizie in aggiornamento