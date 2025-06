La foto dei missili iraniani nel tunnel, i pasdaran: “Lo faremo”. Dove sono le basi Usa a rischio

Roma, 23 giugno 2025 – Una batteria di missili, uno a fianco all’altro, in un tunnel. “Questo è il nostro messaggio al mondo: lo faremo", si legge a corredo della fotografia. Così i Guardiani della rivoluzione mettono nero su bianco la minaccia che sa di promessa, in un post pubblicato sull'account X di Sepah Media, canale dei pasdaran.

E la rappresaglia è arrivata, con Teheran che ha lanciato sei missili contro le basi Usa in Qatar. Doha, in precedenza, aveva chiuso lo spazio aereo. "Non abbiamo voluto noi la guerra, ma ci sarà risposta all’aggressione”, ha ribadito oggi il presidente iraniano Pezeshkian. La controffensiva era attesa entro “24-48 ore” dai raid di Trump. E non ha tardato. Un missile è stato lanciato anche contro una base in Iraq.

La foto con i missili postata su X dai pasdaran. "Questo è il nostro messaggio al mondo. Lo faremo"

Le basi a rischio

Sono oltre 40mila i militari e civili statunitensi schierati in Medio Oriente, mentre nelle varie postazioni sono dislocati equipaggiamenti militari per un valore di miliardi di dollari. Le basi americane si trovano in Iraq, Siria, Kuwait, Bahrein, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Esattamente nel raggio d'azione della eventuale rappresaglia iraniana.

L’attacco iraniano alle basi Usa non è senza precedenti. A gennaio 2020, in risposta all'uccisione da parte americana del generale Qassem Soleimani, Teheran lanciò 13 missili balistici contro le basi di Al-Asad e Erbil in Iraq.

Nessun morto, ma oltre 100 militari furono successivamente curati per traumi cerebrali.

Ed è questo lo scenario che le fonti statunitensi auspicano, una “risposta simbolica” per evitare una escalation ancora peggiore.

Secondo le analisi basate anche su immagini satellitari, parte degli aerei americani è già stata spostata da Al-Asad, considerata tra le basi più vulnerabili per la sua vicinanza all'Iran e perché già colpita in passato. Non è chiaro se il missile lanciato da Teheran fosse diretto proprio lì.

L’attacco in Qatar

Sempre secondo Krummrich, l'Iran "tenderebbe a non voler ficcare il naso" negli Emirati Arabi Uniti, dove sono dislocati 3.500 militari statunitensi.

C’erano dubbi anche sul Qatar, sede della base aerea di Al Udeid, il più grande sito militare statunitense in Medio Oriente. Ma Teheran ha deciso di lanciare sei missili in quella direzione, con tanto di esplosioni udite a Doha. Sono circa 10mila i militari americani ad Al Udeid, il quartier generale regionale del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom).

Kuwait e Bahrain

Inoltre, 13.500 soldati statunitensi sono di stanza in cinque basi in Kuwait; 9 mila tra militari e civili si trovano nel quartier generale della Quinta flotta della Marina a Manama, in Bahrein; e centinaia di altri soldati sono dislocati altrove, in basi gestite da Giordania, Siria e Oman.

Ma il rischio non arriva solo da Teheran. Fonti giornalistiche hanno riferito oggi di un attacco con colpi di mortaio contro una base statunitense in Siria. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr. Le stesse fonti hanno affermato che è stata presa di mira la base militare americana nella zona di Kasruk nella provincia occidentale di Hasakah, in Siria. Le stesse fonti hanno annunciato che, in seguito all'attacco, sono state adottate rigide misure di sicurezza all'ingresso principale. In azione potrebbero esserci milizie sciite filo-iraniane.