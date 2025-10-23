L’ira di Putin contro gli Usa: “Dall’America un atto ostile”. Petrolio russo, stop della Cina

Roma, 24 ottobre 2025 – La Russia gonfia i muscoli e minaccia gli Stati Uniti, ma senza chiudere completamente la porta. A Mosca l’annuncio di Donald Trump di mettere sotto sanzioni principali fornitori russi Rosneft e Lukoil per la guerra in Ucraina non è piaciuto, ma c’è ancora la speranza che il tycoon possa decidere di incontrare Vladimir Putin. Eventualità che, però, al momento sembra ampiamente sfumata.

Vladimir Putin

Ira ‘controllata’

Il presidente russo, Vladimir Putin, non nasconde la sua contrarietà alla volontà degli Stati Uniti di mettere sotto sanzioni il petrolio russo. Ma non chiude la porta. Il momento per il Cremlino è delicato e nei corridoi del potere sanno come giocare le proprie carte. Il presidente Trump, in questo momento non va irritato. “Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo-americane, ma non danneggeranno l’economia russa”. Ha spiegato ieri Vladimir Putin in persona, aggiungendo che l’incontro a Budapest, che per il momento è stato rimandato e si trova solo nei sogni di gloria di Viktor Orban, era stato “un’idea degli Stati Uniti”. Ha anche aggiunto: “Il dialogo è meglio dello scontro” Il numero uno del Cremlino è poi tornato sulla possibile fornitura dei missili Tomahawk dagli Usa all’Ucraina.

“Se tali armi venissero utilizzate per colpire il territorio russo – ha spiegato – la risposta sarebbe molto forte, se non addirittura schiacciante. Lasciamo che ci pensino”. Come spesso succede, a fronte di una reazione controllata da parte dello ‘zar’, qualcuno ha preferito alzare i toni. L’ex presidente russo, Dmitry Medvedev, noto per le sue esternazioni sempre molto franche, ha detto che sono ‘un atto di guerra contro la Russia’. Dura a metà la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zacharova, per la quale le sanzioni Ue sul gas liquefatto sono ‘autodistruttive’ e che considera la Russia ‘immune’ dai provvedimenti americani.

Zacharova ha anche aggiunto che non vede ostacoli nel dialogo con Washington, segno che Mosca crede ancora di poter riportare dalla sua parte il presidente Usa. Ma la Piazza Rossa potrebbe infatti decidere di bloccare l’export di uranio. Intanto ieri i caccia russi hanno sorvolato i cieli della Lituania e la Nato ha fatto alzare in volo due Eurofighter. Il governo di Vilnius: “Convocheremo i diplomatici russi sulla violazione”.

Petrolio in aumento

La prudenza di Mosca è indirettamente proporzionale all’andamento del greggio. I prezzi del petrolio sono aumentati di quasi il 5% dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai principali fornitori russi di oro nero Le raffinerie cinesi e indiane, che fino a questo momento avevano aiutato, e non poco, il Cremlino a rimpiazzare le richieste europee, dovranno trovare nuovi fornitori, a meno che non vogliano rimanere fuori dal sistema bancario occidentale. La reazione cinese non si è fatta attendere. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, ha spiegato che “la Cina si oppone costantemente alle sanzioni unilaterali che non si basano sul diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.

Eppure, stando a fonti economiche americane, le compagnie petrolifere nazionali cinesi PetroChina, Sinopec, CNOOC e Zhenhua Oil si asterranno dal commerciare petrolio russo trasportato via mare, almeno nel breve termine, a causa delle preoccupazioni relative alle sanzioni. C’è da scommettere che Trump in un incontro con Xi questo sarà uno dei numerosi argomenti sul tavolo.