La politologa Melcangi: “Rischio escalation. Israele non vuole la tregua”

Roma, 10 settembre 2025 – Da giorni mezzo mondo sperava in un accordo possibile sugli ostaggi ancora prigionieri nelle catacombe di Gaza, ma dopo il raid in Qatar le carte tornano nel mazzo e le fiamme nell’inferno della Striscia non si placano. Anzi rischiano di alzarsi impetuose con nuovi venti di guerra nell’area mediorientale.

This frame grab taken from an AFPTV footage shows smoke billowing after explosions in Qatar's capital Doha on September 9, 2025. Israel's military said it carried out air strikes on September 9 targeting senior Hamas leaders in the Qatari capital Doha, the venue of multiple rounds of talks aimed at ending the Gaza war. (Photo by Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP)

Alessia Melcangi, senior analist di Ispi, esperta di Medio Oriente e Africa, docente all’Università della Sapienza, perchè Israele ha deciso di colpire proprio in Qatar?

"Il Qatar è un Paese strategico nell’area mediorientale soprattutto in questo momento perchè ospita le delegazioni che dovrebbero cercare un accordo per Gaza. Il raid di Tel Aviv ha avuto una doppia valenza. Primo colpire direttamente un nucleo di leader di Hamas. Secondo, dare una spallata agli accordi di pace. È tutto calcolato”.

Quindi Tel Aviv non vuole fermare missili e cannoni?

“Benjamin Netanyahu non vuole la pace, vuole completare l’opera di annientamento di Hamas a Gaza e ovunque si trovino i capi delle milizie. Ha ottenuto l’ok dagli Stati Uniti per l’attacco pur avendo approvato l’ipotesi di accordo per il rilascio degli ostaggi. A parole gli israeliani sono disponibili al cessate il fuoco poi nei fatti vanno avanti per la loro strada. Vogliono prendere ciò che resta della Striscia a tutti costi”.

Potrebbe esserci un’escalation del conflitto in Medio Oriente?

“Il rischio è altissimo. Inoltre da parte di Israele possono sorgere forti problemi con il Qatar che è il Paese mediatore del conflitto, anche se ospita l’ala politica di Hamas. In Qatar ci sono anche basi americane e gli Usa hanno dato l’ok al raid, pur avendo poi avvertito Doha. Anche su questo aspetto c’è il rischio di tensioni”.

L’attacco ha violato il diritto internazionale?

“Certo che si tratta di una violazione. Siamo di fronte ad un atto di guerra sul territorio di uno stato sovrano senza averne avuto l’autorizzazione”.

A questo punto è azzerato il piano per liberare gli ostaggi?

“Al momento direi che siamo tornati ad una fase di stallo. Però bisogna vedere che reazione avrà Hamas. C’è il rischio che aumenti la rabbia nella Striscia e se sarà così ci rimetteranno gli ostaggi. E li uccideranno”.

L’invasione è a un passo, l’Idf ha imposto una nuova evacuazione.

“A Israele non importa nulla dei prigionieri, li considera dei condannati a morte. Ripeto, vuole prendersi Gaza ad ogni costo”.

Molti Paesi arabi sono insorti per il raid. Israele rischia di rompere i rapporti con tutti, Qatar compreso?

“Non credo a una rottura totale perché ci sono in ballo forti interessi economici e politici. Certo che Israele d’ora in poi può essere considerato un vicino di casa incontrollabile e quindi anche pericoloso”.

Perchè il Qatar ospita nuclei di potere economico e politico di Hamas e nello stesso tempo è amico dell’Occidente?

“Non è una novità. Mantiene storicamente una posizione poco chiara. Ha sempre ospitato e finanziato l’Islam politico e appoggia i Fratelli musulmani con cui è affiliata Hamas. Nello stesso tempo intrattiene solidi rapporti con l’Occidente per motivi economici. Arabia Saudita ed Emirati avevano anche espulso il Qatar dal Consiglio di cooperazione del Golfo e poi lo hanno fatto rientrare”.

C’è da aspettarsi una reazione di Hezbollah in Libano e degli Houthi in Yemen?

“È possibile. Gli Houthi hanno subito forti rovesci ma non sono del tutto decapitati. È meno probabile una reazione di Hezbollah, più indebolito, perché ha avviato contatti con lo stato centrale libanese per rientrare in un alveo politico. Il rischio è un innalzamento della tensione in tutta l’area del Golfo”.