Darnis e il futuro della Francia: “Il peso delle ali estreme e le infiltrazioni russe a Parigi”

Roma, 10 settembre 2025 – La Francia attraversa un momento di crisi istituzionale e avrebbe bisogno di riforme. Jean-Pierre Darnis, professore ordinario all’Università della Costa Azzurra (Nizza, Francia) e docente di storia contemporanea alla Luiss Guido Carli (Roma), individua le cause profonde dell’instabilità politica che sta attraversando il Paese.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dato l'incarico di formare il nuovo governo a Sebastien Lecornu

Professore Darnis, la Francia è a un bivio e a rischio ingovernabilità a causa dei movimenti nazionalisti. Possiamo fare un paragone con l’Europa?

“No, non direi. Sicuramente ci sono movimenti nazionalisti che si sono affermati nell’ultimo ciclo politico nell’intera Europa. Ma per quanto riguarda la Francia è un fenomeno che corrisponde all’evoluzione di una situazione che è precipitata durante il secondo mandato di Macron, mentre nel primo il presidente aveva una maggioranza che non destava problemi”.

Quali sono secondo lei le cause che hanno dato luogo a questa inversione di tendenza?

“Macron durante il suo primo mandato era riuscito a smontare in qualche modo la divisione della politica francese fra destra e sinistra. Nel secondo mandato sono cresciute le critiche nei suoi confronti, che sono fisiologiche in Francia, in quanto i presidenti della Repubblica, che sono il simbolo stesso del potere, vengono spesso logorati nel loro consenso nel corso dei mandati. Vediamo poi che stanno emergendo vari poli: dai repubblicani, il partito erede della tradizione gollista, ai socialisti fino al Rassemblement National. Il maggioritario francese fa fatica ad assorbirli tutti e lo scrutinio uninominale a due turni si inceppa, portando al Parlamento che vediamo oggi”.

Ossia?

“Ossia che nel sistema istituzionale francese il sistema elettorale non sembra più in grado di garantire governabilità”.

Come se ne esce?

“Forse ci vorrebbe uno scrutinio proporzionale e magari un’articolazione di poteri diversa, più parlamentare e non presidenziale, perché la vecchia logica in cui le elezioni del presidente della Repubblica trascinano poi nelle urne una maggioranza all’Assemblea nazionale non funziona più”.

Jean-Pierre Darnis, professore ordinario all’Università della Costa Azzurra (Nizza, Francia) e docente di storia contemporanea alla Luiss Guido Carli (Roma)

Che cosa succederà secondo lei?

“Macron ha nominato velocemente un nuovo primo ministro. Con un governo politico aperto al dialogo o di scopo, riesce a salvare il sistema fino alle prossime presidenziali. Nel 2026 ci sono le amministrative e nel 2027 le presidenziali, dove non potrà ripresentarsi”.

La gente, però, intanto scende in piazza: si torna ai gilet gialli?

“Non trovo questo paragone corretto. Dalle inchieste sociologiche sembrano militanti dell’ultrasinistra, quelli che vogliono bloccare il Paese. C’è molto scontento. L’instabilità politica ha portato a una mancanza di fiducia nella politica. La situazione è delicata e non priva di rischi per Macron”.

Molti parlano di infiltrazioni russe nelle proteste.

“Che la Francia sia un bersaglio della propaganda russa è una cosa accertata: lo era già nella campagna presidenziale del 2017, quando Macron fu eletto e ci fu un’attività cibernetica molto violenta di troll e di altri. Ed è rimasta una costante. Io però sono convinto che, se vuole andare al governo, il Rassemblement National debba portare avanti un processo di ‘imborghesimento’ che lo allontanerebbe anche da Mosca. Bardella, per esempio, è un leader giovane, molto meno legato a logiche del passato e ha già rinnegato molte cose per acquisire questa immagine di rispettabilità”.