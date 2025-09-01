I rapporti con Pechino? “Ue con troppe voci. Non ha una posizione”

​​​​​​Un nuovo ordine mondiale. È questo uno dei concetti chiave con il quale si apre il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin. Un summit, tra cui svettano le presenze di Cina, India e Russia, che rappresenta circa il 40% della popolazione mondiale e che avviene all’interno in un contesto internazionale particolarmente delicato, come spiega la docente di Relazioni internazionali alla Luiss, Silvia Menegazzi.

La foto di gruppo allo Sco, il summit di Tianjin

Professoressa, è davvero un ‘nuovo ordine mondiale’ quello che sta nascendo?

“Di ‘nuovo ordine mondiale’ non se ne parla solo in questo summit, che desta molta attenzione in Occidente perché c’è un quadro internazionale complesso, con la Russia che invade l’Ucraina, con l’Unione europea che parla di riarmo e con una Cina che sembra non avere rivali in certi ambiti economici. In realtà, la Sco è stata creata più di vent’anni fa, forse avremmo dovuto già da allora affrontare il tema del ‘nuovo ordine’, concetto che i cosiddetti Paesi non occidentali vedono come un risultato di un lungo processo”.

Quali sono gli obiettivi di Pechino e lei che cosa si aspetta da questo vertice?

“La Cina ha sostanzialmente due priorità: cercare di gestire le relazioni con gli Stati Uniti, per quanto possibile con Donald Trump, e mantenere la leadership tra i Paesi che compongono il Global South. Non mi aspetto che dal vertice nasca una maggiore collaborazione sul piano militare, ma è evidente il rafforzamento a lungo termine nella visione di un ordine globale tra grandi potenze, come appunto la Cina, la Russia e l’India”.

Come sono i rapporti tra Pechino e Washington?

“Sono rapporti che procedono con alti e bassi. È sempre stato così, solo che adesso è cambiato il contesto internazionale, quindi, è chiaro che questi alti e bassi (soprattutto i bassi) siano più pericolosi da accettare. Allo stesso tempo anche i rapporti tra Pechino e Mosca sono complessi, ma come emerge dal vertice hanno una visione dell’ordine internazionale diversa da quella occidentale. Pechino, Mosca e New Delhi sono consapevoli di poter rappresentare un’alternativa, anche dal punto vista della sicurezza, la percezione di essere ‘secondi’ infatti è sfumata e sanno che la sfera di influenza occidentale si sta restringendo”.

Silvia Menegazzi

I rapporti con l’Unione Europea vivono un’ambivalenza simile?

“Sia dal punto di vista diplomatico che economico ha una visione più positiva rispetto a quella per gli Usa. L’Ue ha avuto, infatti, un approccio più soft nell’applicazione dei vari dazi nei confronti delle aziende cinesi, ma è chiaro che si tratti di un attore minore”.

L’Ue sta gestendo al meglio i rapporti con la Cina?

“Non proprio. Se da un lato le istituzioni europee prendono determinate decisioni in merito ai rapporti con la Cina, dall’altra la politica di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, è ancora trainata dalle scelte americane. È chiaro quindi che il ruolo degli Usa sia ancora determinante, senza considerare che l’Unione non ha una vera e propria politica verso la Cina, con la Commissione che può avere una linea totalmente diversa, per esempio, da quella della Francia o della Spagna”.