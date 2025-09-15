L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo”

Roma, 15 settembre 2025 – Non sarà una svolta sulla guerra, ma la rigidità russa sugli accordi di pace e i raid a colpi di droni su Polonia e Romania cambiano la prospettiva della turbolenza alle porte dell’Europa.

Solo un mese fa Vladimir Putin e Donald Trump si stringevano la mano al vertice di Ferragosto in Alaska

Ambasciatore Stefano Stefanini, senior advisor dell’Ispi e già ambasciatore presso la Nato, l’Ucraina oggi è meno sola nella posizione di Paese aggredito?

“È una valutazione plausibile. La mancanza di disponibilità di Mosca sulla pace è evidente. Il raid dei droni in coincidenza con una esercitazione che si chiama Zapad, cioè Occidente, è un segnale ammonitorio. L’espansionismo russo riguarda da vicino l’Europa che sta serrando le fila sulla propria sicurezza e sull’assistenza a Kiev”.

Qual è l’orientamento di Mosca?

“L’espansionismo russo riguarda direttamente la sicurezza europea. È una politica revisionista, nel senso che tende a ristabilire l’influenza sull’area che era della vecchia Unione sovietica anche con le armi. Putin non farà guerra all’Europa, ma esercita contro di essa un’attività destabilizzante”.

Gli Stati Uniti stanno virandoverso una posizione pro Ucraina più forte?

“È presto per dirlo. All’interno dell’Alleanza Atlantica gli Usa mostrano coerenza e vicinanza alle posizoni europee e non hanno eccepito nulla al recente rafforzamento della sicurezza sul fronte Est. Che poi Trump applichi nuove sanzioni alla Russia è tutto da verificare”.

Le ha promesse se l’Europa cesserà di acquistare gas da Putin.

“È una mossa per prendere tempo. Quasi tutti gli Stati Ue hanno già ridotto di due terzi le importazioni anche con grandi sacrifici. L’Italia ha avviato accordi con l’Algeria e altri. Il presidente Usa in realtà ha riabilitato Putin e fino ad oggi si è mosso con una politica di annunci, seguiti da scarse mosse concrete anti Russia”.

Trump voleva riavvicinarsi a Putin per allontanarlo dalla Cina, ma è successo il contrario.

“Mosca non ha frenato con Pechino, finora zero risultati. Basti pensare che l’apporto di Pechino all’industria bellica russa oggi è fondamentale. E la parata militare cinese ha chiarito che l’asse tra i due Paesi si è saldato con la Corea del Nord”.

Giorgia Meloni dice che “Putin non è interessato alla pace e che dobbiamo continuare a dare a Kiev l’aiuto necessario”.

“Il governo italiano è coerente, non è mai stato vicino a Putin. L’Italia pur senza contrasti e mantenendo buoni rapporti ha però raffreddato la fiducia verso le posizioni trumpiane”.

L’Europa è in grado di sostenere gli aiuti in armi a Kiev senza l’apporto Usa?

“Sostanzialmente sì e può farlo attraverso tre canali. Primo con forniture dirette, come già avviene. Secondo, comprando sistemi d’arma dagli Usa o da altri. Terzo, sostenendo con investimenti l’industria bellica in Ucraina”.

C’è il rischio di una rottura stabile degli scambi economici fra Europa e Russia?

“Finchè permane la situazione attuale è inevitabile. Bruxelles oltre ad un ulteriore pacchetto di sanzioni sta valutando anche un restringimento dei visti per i cittadini russi.

Siamo ad una nuova Guerra fredda?

“La Guerra fredda era in atto tra due superpotenze, Stati Uniti con gli alleati europei al fianco, e Unione sovietica, ma non si combatteva sul campo. Oggi siamo entrati in una fase di deterrenza verso la Russia con una guerra in atto. È una situazione più pericolosa”.