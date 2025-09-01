Il gps dell’aereo Ue boicottato? L’esperto: “A rischio anche i voli civili, urge schermarli contro le interferenze”

Roma, 1 settembre 2025 – La guerra alle porte dell’Europa si alimenta anche di boicottaggi. E’ successo in fondo al mare, con l’attacco al gasdotto Nord Stream, succede anche nei cieli. Lo dimostra il guasto all’aereo che trasportava la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ieri dalla Polonia alla Bulgaria. Il gps del charter ha smesso di funzionare e i piloti hanno dovuto ricorrere alle mappe cartacee per atterrare. Il Cremlino nega qualsiasi coinvolgimento ma secondo fonti del Financial Times ci sarebbe lo zampino della Russia. Le interferenze di Mosca del resto non sono novità.

Ursula von der Leyen in Bulgaria con il primo ministro Rossen Jeliazkov: la presidente Ue atterrata sana e salva dopo il guasto al sistema gps del suo aereo (Ansa)

Secondo le autorità bulgare gli episodi di disturbi sul segnale, chiamati tecnicamente “jamming”, sono aumentati dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Intrusioni che sembrano avere come origine proprio città russe. Anche le forze armate tedesche denunciano “atti di sabotaggio e spionaggio” ad opera di “attori statuali” e anche della Russia. Carsten Breuer, ispettore generale della Bundeswehr proprio oggi racconta di due episodi in cui il suo aereo avrebbe incontrato problemi con il sistema di navigazione satellitare. In entrambi i casi sorvolava i cieli baltici.

Ma a rischio – come dimostra il caso di Von der Leyen – non ci sono più solo i voli militari. “Le interferenze sui sistemi di navigazione sono un tipico esempio di uno stato di attrito fra potenze rivali – spiega all’Agi Fabrizio S. Bovi, pilota ed esperto di aeronautica e coordinatore del Gruppo Scienze Aeronautiche per l'Unione Giornalisti Italiani Scientifici (UGIS) – ma generalmente è un qualcosa che viene limitato ai veicoli militari. Più di recente invece anche i voli civili hanno iniziato a esserne oggetto”.

Ma come avvengono le azioni di sabotaggio? “Questo tipo di attacchi possono prodursi in due modi – continua Bovi – o con l'invio di informazioni Gps falsate, o con l'oscuramente completo del sistema di navigazione”.

La minaccia arriva anche e soprattutto dal web: “Bisogna tenere presente che gli aerei civili, a differenza di quelli militari, sfruttano per la loro operabilità una serie di connessioni, anche internet, attraverso le quali questo genere di attacchi può presentarsi anche come il frutto di un hackeraggio del computer di bordo, un tipo di attacco che tra l'altro ha il 'vantaggio' di poter colpire l'aeromobile ovunque”. Ci sono soluzioni? “Si tratta di un problema ben presente ai produttori ed esperti di sicurezza e si sta cercando di venirne a capo – conclude Bovi – cercando di schermare i sistemi aperti degli aerei civili. Un compito non semplice che però è divenuto di ancor più stretta urgenza".