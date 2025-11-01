Inghilterra, passeggeri accoltellati su un treno: almeno 10 feriti. Due persone arrestate

Londra, 1 novembre 2025 – Assalto armato su un treno nel Cambridgeshire orientale, decine di passeggeri sono stati accoltellati. Lo riferisce su X la British Transport Police, l'Autorità della Polizia dei trasporti britannica. "Un certo numero di persone sono state portate in ospedale", ha riferito la la polizia. Bloccata la linea ferroviaria per Cambridge.

Alcuni passeggeri del treno dove stava avvenendo l'attacco con il coltello avrebbero cercato di nascondersi nei bagni del treno per sfuggire all'attacco prima che il convoglio fosse fermato a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Un testimone, riferisce 'The Times', ha parlato di un uomo con un grosso coltello e di "sangue ovunque".

Un testimone. “Feriti coperti di sangue”

Un testimone presente sul treno in cui molte persone sono state accoltellate in Gran Bretagna ha raccontato a Sky News di aver visto una persona "coperta di sangue" che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione avvenuta a Huntingdon, nel Cambridgeshire.

"Si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'", ha riferito l'uomo, che si è identificato come Gavin. "Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito", ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che "più persone erano state accoltellate".

Altri testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo armato di un grande coltello e passeggeri che si nascondevano nei bagni per sfuggire all'aggressione a bordo del treno Lner diretto a Huntingdon, riferisce The Times. Uno dei passeggeri ha detto al quotidiano che "c'era sangue ovunque" e che "alcune persone venivano calpestate" mentre cercavano di fuggire. "Ho sentito qualcuno gridare 'we love you'", ha aggiunto. Secondo il giornale, l'attacco sarebbe cominciato poco dopo la partenza del treno dalla stazione di Peterborough.

Passeggeri nascosti nei bagni

"Alcune persone si sono nascoste ne bagni per sfuggire all'attacco" mentre altre sono state "calpestate da altre persone che cercavano di fuggire". Due persone poi sono state arrestate alla stazione. I passeggeri sono stati accolti dalla polizia armata alla stazione di Huntingdon e scortati fuori dal treno, dove gli agenti hanno iniziato a raccogliere le dichiarazioni dei testimoni.

I video postati online mostrano una forte presenza dei servizi di emergenza all'esterno della stazione, dove il treno aveva effettuato una fermata di emergenza. Chris Philp, il ministro ombra degli Interni, in un post su 'X' ha parlato del fatto che "sembra essere un brutale attacco di massa".

"La polizia e il governo dovrebbero fornire un aggiornamento su ciò che è accaduto e su chi è stato arrestato il prima possibile". Il 'Mirror' riferisce che numerose persone sono state portate d'urgenza in ospedale, secondo il servizio di ambulanza. Un portavoce ha spiegato di essere "stati chiamati alle 19.38 (ora locale) per segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno": "Possiamo confermare di aver trasportato più pazienti in ospedale. Ulteriori aggiornamenti saranno emessi dalla British Transport Police".

Starmer: “Profondamente preoccupante”

"Il terribile incidente avvenuto su un treno nei pressi di Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia". Lo scrive su X il primo ministro inglese Keir Starmer.

Il presidente dei Tory, Kevin Hollinrake, ha definito "terrificanti" le scene a Huntingdon dove ci sono stati aggressioni con il coltello su un treno, esprimendo vicinanza alle vittime e agli operatori dei servizi d'emergenza impegnati sul posto. Lo riferisce Sky. Il

L’intervento della polizia

"Stiamo attualmente intervenendo per un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate. Gli agenti presenti insieme ai poliziotti del Cambrideshire hanno arrestato due persone".

"Siamo a conoscenza di un incidente che ha coinvolto uno dei nostri treni. La nostra preoccupazione immediata è la sicurezza dei nostri clienti e del personale a bordo. Stiamo raccogliendo tutti i dettagli possibili e siamo in contatto con la Polizia dei Trasporti britannica" scrive su X la London North Eastern Railway.

La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) – che estisce i servizi ferroviari lungo l'Inghilterra orientale e la Scozia – ha annunciato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse. "Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati", hanno detto dala Lner.