Leito Oficial, l’influencer venezuelano espulso dagli Usa: spiegava come ‘aggirare’ le leggi rubando

New York, 28 marzo 2025 – Espulso dagli Stati Uniti un influencer venezuelano: è stato accusato di deridete le leggi americane. Sui suoi social raccontava come rubare e occupare case.

È uno dei 178 migranti del Venezuela espulsi dagli Usa e arrivati a Caracas con un volo noleggiato dalle autorità del suo Paese. Leonel Moreno, detto ‘Leito Oficial’, sui suoi account social spiegava come ‘sopravvivere’ in America. E mostrava le tecniche per rubare nei supermercati americani, come occupare case negli Usa e invitava i connazionali a fare figli per ricevere aiuti.

In uno dei suoi ultimi video, Moreno ha raccontato di aver ricevuto "minacce da persone potenti" e si è lamentato anche della diffusione di immagini di sua figlia sui social network. "Continueranno ad aspettare la mia caduta, non ci riusciranno”, ha detto.