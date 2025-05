Infiltrazioni malavitose, il ministro Piantedosi:: "Sciogliere i Comuni?. Valutiamo alternative"

Sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica, stiamo riflettendo se sia sempre questa la soluzione giusta da adottare. Stiamo ragionando in prospettiva sulla possibilità di creare un terzo genere tra scioglimento e non scioglimento, utilizzando ovviamente le prefetture, magari mediante formule di affiancamento ai sindaci". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto) a Caivano, nella Villa Falcone e Borsellino, durante il convegno organizzato dai gruppi parlamentari di FdI.

"Possiamo dire a testa alta che come governo Meloni ci siamo messi di polso buono, abbiamo fatto di Caivano una sperimentazione importante, quindi i risultati che stiamo portando in giro per l’Italia, cioè grandi progetti per fare di Caivano un modello vincente, anche trasportabile in altri contesti – ha poi aggiunto a margine del convegno ’Il coraggio di cambiare. La sfida delle Caivano d’Italia: dal degrado alla rinascita’ –. Quello che abbiamo avviato e realizzato qui sintetizza il coraggio di cambiare, come è stato detto per troppo tempo, lo dico anche da campano, si è fatta professione di volontà di affrontare i problemi storici dei nostri territori che incrociano temi di criminalità, ma anche temi che riguardano l’importanza di ripristinare alcune questioni del tessuto connettivo sociale".