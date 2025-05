Inferno Gaza Fine guerra mai

Sottoposti a bombardamenti intensi ed esposti spesso a ordini di evacuazione immediata, oltre due milioni di palestinesi attendono a Gaza, in ogni momento, di apprendere se si concretizzerà la prospettiva di un cessate il fuoco in tempi brevi. Ma anche ieri, come in passato, Hamas e Israele li hanno lasciati in totale incertezza. A tratti è apparso che ci fosse un assenso di Hamas a una formula elaborata dal mediatore Usa Steve Witkoff, ma in pochi minuti da Gerusalemme è giunta una doccia fredda: "La proposta reale di Witkoff è ben diversa – ha detto una fonte israeliana – e le posizioni restano distanti".

Si parla del numero di ostaggi che sarebbero rilasciati, in due scaglioni, in cambio di una tregua di 60-70 giorni e dell’ingresso massiccio di aiuti umanitari. Hamas esige inoltre che la tregua sia accompagnata da un impegno Usa volto a impedire la ripresa dei combattimenti. Israele insiste per la smilitarizzazione di Hamas e per l’esilio forzato dei dirigenti. Nel frattempo Benjamin Netanyahu ha colto tutti di sorpresa: "Spero che potrò fare un annuncio circa gli ostaggi oggi, o domani". Sembrava finalmente un riferimento a uno sviluppo concreto, ma il suo portavoce ha subito gettato acqua sul fuoco: quelle parole, ha detto, "non dovevano essere prese alla lettera". "Da Netanyahu subiamo una forma di terrorismo psicologico" ha replicato esasperata Einav Zengauker, la madre di un ostaggio. Dietro il grande polverone pare comunque confermato che da Washington giungono segnali di impazienza per il prolungarsi della guerra.

Ma sul terreno proseguono le violenze. L‘esercito israeliano ha annunciato anche l’avvio di un’operazione militare "senza precedenti" nell’area di Khan Younis, nel sud della Striscia, ordinando l’evacuazione immediata da alcuni quartieri della città.

Nel rione Daraj (Gaza City) una scuola dove avevano trovato riparo famiglie di sfollati è stata colpita dal fuoco dell’Idf e – secondo Hamas – 36 persone vi sono rimaste uccise. L’esercito israeliano ha sostenuto che all’interno operava un centro di comando del braccio armato di Hamas. Fra i lutti della popolazione di Gaza è spiccata la morte drammatica dell’11enne Yaqeen Hammad, quella che era nota come la più giovane attivista-influencer della Striscia, che godeva di un seguito di decine di migliaia di giovani. Il fratello è un operatore umanitario e Yaqeen (colpita venerdì in un raid a Deir el-Balah) era solita accompagnarlo per poi divulgare su Instagram filmati carichi di ottimismo. "Yaqeen – ha scritto un suo ammiratore – non aveva un carro armato, né un drone. Aveva 11 anni, una felpa, un sorriso ed un forno di terracotta con cui insegnava al mondo come resistere col pane".

A Tel Sultan, a pochi chilometri dal luogo in cui Yaqeen ha trovato la morte, Israele cerca adesso di allestire il primo di quattro grandi centri di distribuzione di aiuti per centinaia di migliaia di palestinesi. Le operazioni dovevano iniziare ieri, ma sono state rinviate per difficoltà logistiche, accompagnate anche dalle dimissioni a sorpresa del direttore esecutivo dell’organizzazione incaricata dell’operazione, la "Gaza Humanitarian Foundation" con sede in Svizzera. Dietro il progetto vi è il tentativo israeliano di privare Hamas di uno dei suoi principali punti di forza sulla popolazione locale: ossia il controllo sulla distribuzione degli aiuti. Ieri Hamas ha reagito avvertendo che chiunque si presenti alle postazioni israeliane sarebbe considerato un collaboratore degli occupanti: "Il cui scopo reale – avverte il ministero degli Interni di Gaza – è raccogliere informazioni di intelligence".