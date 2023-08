L’India sbarca sulla Luna: la navicella Vikram tocca il suolo

Roma, 23 agosto 2023 – L’India entra nella storia e sbarca sulla Luna. Alle 14.34 ora italiana la navicella Vikram (con a bordo il rover Pragyan) è atterrata sul suolo del nostro satellite. L’allunaggio per la prima volta è avvenuto vicino al polo sud lunare, in una regione potenzialmente ricca di ghiaccio d'acqua utile per le future missioni umane.

Grande entusiasmo nella sala di controllo dell'Agenzia spaziale indiana, dove un grande applauso ha accolto il momento dell’atterraggio. Il premier indiano, Narendra Modi, in videocollegamento, è apparso sorridente mentre sventolava il tricolore nazionale. "Questo successo appartiene a tutta l’umanità e aiuterà altri Paesi nel futuro – ha detto Modi –. Possiamo tutti aspirare alla Luna e oltre".

L'India è la quarta nazione a mettere piede sulla Luna, dopo Stati Uniti, Cina e Unione Sovietica.

Il primo ministro indiano Modi esulta per il successo della missione sulla Luna (Ansa)

La missione Chandrayaan-3

La missione indiana Chandrayaan-3 è decollata il 14 luglio scorso dallo spazioporto dell'Isro (l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale), nello Stato meridionale dell'Andhra Pradesh. La navicella ha dovuto orbitare attorno alla Terra diverse volte per raggiungere la giusta velocità per il viaggio verso il satellite. Oggi, dopo una discesa automatizzata durata circa venti minuti, il lander Vikram (battezzato così dal nome del fondatore dell'Isro, Vikram Sarabhai) ha completato con successo l'atterraggio morbido.

L’allunaggio

Tutto è andato secondo le previsioni, con la prima fase di frenata brusca che ha portato il lander ad abbassarsi da 30 a 7,4 chilometri di altezza, e poi una seconda fase di frenata più dolce, durata tre minuti. Infine la discesa verticale che ha portato il lander a scendere da 800 metri di altezza fino a toccare il suolo. A distanza di una decina di minuti dal touchdown, le antenne del Deep Space Network della Nasa in Australia hanno subito cominciato a ricevere il flusso dei dati di telemetria del lander. Tutte le fasi sono state seguite in diretta dal Centro di controllo in India grazie alle immagini fornite dagli strumenti ottici di bordo, che hanno permesso di riprendere la superficie lunare durante l'avvicinamento.

Buono il secondo tentativo

L’allunaggio indiano arriva a pochi giorni pochi giorni dallo schianto della missione russa Luna-25. La missione indiana è al suo secondo tentativo di atterraggio: nel 2019, infatti, la missione Chandrayaan-2 dell'Isro ha dispiegato con successo un orbiter, ma il suo lander è precipitato.