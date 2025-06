India, sul volo con decine di serpenti velenosi vivi. Arrestato in dogana a Mumbai: aveva 44 crototali e 3 vipere nei bagagli

Roma, 2 giugno 2025 - Ha rischiato di far diventare l’areo su cui viaggiava come quello del film "Snake on plane" con Samuel L. Jackson, ma fortunatamente è andato tutto bene e le decine di serpenti, anche dei più velenosi, che stava trafugando non sono usciti dai suoi bagagli.

L'uomo, che si era imbarcato in Thailandia, è stato arrestato all'aeroporto di Mumbai quando i doganieri indiani hanno scoperto i rettili, tra cui 44 velenosissimi crotali indonesiani, "nascosti nei bagagli da stiva", si legge in una nota delle autorità doganali indiane in una nota.

L'uomo stava contrabbandando anche tre vipere cornute dalla coda di ragno, meno velenose dei crotali e cinque tartarughe asiatiche. Per le autorità doganali indiane non è una novità, infatti a febbraio all'aeroporto di Mumbai fermarono un contrabbandiere con cinque gibboni siamanghi, piccole scimmie sottratte alle foreste di Indonesia, Malesia e Thailandia.