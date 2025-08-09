Che partita sta giocando l’India, il colosso a due facce che spaventa Trump

Roma, 9 agosto 2025 – L’India viene consacrata da Donald Trump come una grande potenza, anche se, sicuramente, non nel modo che New Delhi avrebbe auspicato. L’imposizione di sanzioni verso il colosso asiatico ha una connotazione ben precisa, ossia chiedere indirettamente all’ambizioso premier Narendra Modi da che parte stia.

Giano bifronte

Negli ultimi anni l’India si è imposta come la potenza in assoluto più interessante del futuro. Non solo per la sua economia in costante crescita e i saldi demografici in attivo, a differenza di quelli cinesi. New Delhi è diventato un punto di riferimento diplomatico di primo piano, capace di muoversi con disinvoltura fra assi geopolitici concorrenti. È il perno asiatico del Quad con Stati Uniti, Giappone e Australia, un partner sempre più ricercato da Europa e Asean ma allo stesso tempo un membro fondatore dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e un acquirente di energia e armamenti russi. Una duplice appartenenza in linea con le sue aspirazioni e un ordine mondiale sempre più fluido e meno incline a dividersi in blocchi. Come tante altre potenze, l’India ha deciso di perseguire una sua propria agenda e di parlare con tutti. Ma, per i gusti di Washington è un po’ troppo ‘pesante’ per farlo e quindi deve schierarsi.

Il presidente americano Donald Trump (a sinistra) con l’omologo indiano Narendra Modi

O Washington o i Brics

Una visione che è perfettamente coerente con l’idea che Donald Trump ha di politica estera, dove un alleato è valutato in base alla sua fedeltà e soprattutto ai benefici misurabili che arreca all’economia statunitense. L’India, con i suoi dazi medi elevati e con la scelta di mantenere forti legami energetici con Mosca, è stata etichettata come “abusatrice” delle relazioni commerciali USA e ‘punita’ con tariffe fino al 50%. Ma dietro la giustificazione commerciale si intravede un disegno più ampio: colpire una potenza emergente che, pur avendo rapporti privilegiati con Washington, non si lascia dettare la linea strategica e che sta investendo molto nelle nuove tecnologie e sull’industria militare, diventando un attore che, fra qualche anno, potrebbe dare fastidio agli Usa.

Il caso del Brasile si inserisce nella stessa logica, anche se in portata ridotta. Anche qui il pretesto è economico, ma la sostanza è politica: le tariffe altissime imposte ad agosto 2025 sono state motivate da Trump come risposta alla “caccia alle streghe” contro Jair Bolsonaro, ma in realtà segnano un avvertimento a un’altra potenza regionale che, sotto Lula, persegue una politica estera autonoma, dialoga con la Cina e sostiene i Brics come piattaforma alternativa all’ordine occidentale. Tutto sta a vedere se il tycoon abbia fatto bene i suoi calcoli. India e Brasile, infatti, erano contrarie a una contrapposizione troppo marcata con l’Occidente. Con il suo atteggiamento, Trump potrebbe ottenere l’effetto contrario e spingerli ancora di più nelle braccia di Pechino.