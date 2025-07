Independence Day, il discorso di Trump: “Abbiamo avuto 4 anni di imbarazzo. Ora stiamo vincendo”

Washington, 4 luglio 2025 – Accompagnato dalla first lady Melania, Donald Trump ha salutato i partecipanti al picnic in onore delle famiglie dei militari. L'evento è in corso alla Casa Bianca, in occasione delle celebrazioni dell'Independence Day del 4 luglio. Il presidente Usa ha salutato stringendo il pugno.

Nel suo discordo, Trump ha parlato a ruota libera, come sempre. "Abbiamo patito quattro anni di imbarazzo. Ma ora stiamo vincendo: siamo tornati, siamo di nuovo rispettati. I mercati finanziari sono ai massimi livelli di tutti i tempi e lo resteranno". Non è mancato un affondo sulla legge di bilancio, al centro del braccio di ferro con Elon Musk. L’ha definita “la più grande di questo tipo nella storia". E ancora. "Non abbiamo mai avuto niente come questa prima", ha aggiunto nel suo intervento dalla Casa Bianca.

"Penso di aver avuto i sei mesi migliori di presidenza. Le ultime due settimane sono state una serie di successi”, ha detto. "L'operazione in Iran è stata impeccabile": i siti sono stati "distrutti", ha aggiunto.

Intanto Elon Musk rilancia l'ipotesi di un terzo partito con un sondaggio su X. Approfittando dell'Independence Day, il miliardario chiede agli americani se vogliono "l'indipendenza dal sistema dei due partiti" con la creazione di un terzo polo, l'America Party.

L’attacco ai democratici

Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato, nel suo discorso alla Casa Bianca per il 4 luglio, i giornali e l'opposizione. Dei media ha detto che "hanno diffuso notizie false" per sminuire il bombardamento dei siti nucleari in Iran, definita una delle "più impeccabili operazioni militari della storia". Trump ha poi accusato i Democratici di essersi opposti alla legge di bilancio, "votando contro il taglio delle tasse, e contro il prendersi cura delle persone".

Donald Trump attacca Hakeem Jeffries, il leader dei democratici alla Camera, per il suo discorso di oltre otto ore e mezzo per ritardare il voto sul 'big beautiful bill'. "Era lì, non sapeva esattamente cosa diceva. Aveva un asciugamano per asciugarsi il viso. Non era molto elegante", ha detto Trump.