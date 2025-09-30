Incursioni di droni in Danimarca, Parigi indaga su petroliera fantasma russa. Vertice Ue a Copenaghen, arrivano esperti ucraini e sistemi di difesa alleati

Roma, 30 settembre 2025 - Domani a Copenaghen è in programma un vertice informale Ue sui temi difesa e Ucraina. I Paesi Ue si riuniscono in un momento molto delicato e per l'occasione le autorità danesi hanno chiesto garanzie di sicurezza a Stati Uniti, Germania, Francia e Svezia contro eventuali altre invasioni di droni, probabilmente russi. E il giorno seguente si terrà invece il settimo vertice della Comunità politica europea (Cpe, o Epc dall'acronimo in inglese).

I sospetti che i droni su Copenaghen fossero russi è al centro dell'indagine aperta dalle autorità francesi sulla petroliera Pushpa, battente bandiera del Benin, ma che si ritiene sia parte della flotta fantasma russa. Perché di tante attenzioni? La Pusha stava attraversando le acque territoriali danesi durante le incursioni di droni all'aeroporto di Copenaghen e presso le installazioni militari nello Jutland, fanno sapere i media danesi.

La petroliera Poshpa, si sospetta sia una nave della flotta ombra di Mosca. Il cartello divieto di droni all'aeroporto di Bruxelles

L'attacco ibrido, così definito da Copenaghen, della settimana scorsa ha causato la chiusura dello spazio aereo presso l'aeroporto di Copenaghen e altri aeroporti nella Danimarca e sollevato dubbi e paure nella Ue.

Le autorità francesi hanno dei sospetti proprio sulla nave russa, da cui sarebbero potuti partite i droni: "È in corso un'indagine perché si sospetta che sulla nave siano state commesse delle violazioni della legge. Il sospetto ha portato a una segnalazione alla procura di Brest, che ora sta indagando sul caso", ha dichiarato Guillaume Le Rasle, portavoce della marina francese nell'Atlantico alla Tv2 danese.

In realtà per il momento Parigi ha aperto il fascicolo per mancanza di documentazione relativa alla nazionalità della petroliera e per il rifiuto di seguire le 'istruzioni delle autorità'. I francesi però sono restati cauti e non hanno svelato se la segnalazione della nave sia partita dalla Danimarca o da un altro Paese, e se l'indagine sia correlata agli incidenti con i droni verificatisi in Danimarca.

La Pushpa è stata scortata dalle acque internazionali da una nave della marina francese d è ferma a circa 40km a largo dalla costa atlantica francese in attesa di comunicazioni da parte di Parigi.

Intanto in occasione del vertice informale, e visti i timori di Copenaghen, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'invio di una squadra militare in Danimarca per "condividere esperienze" nella lotta ai droni russi durante "esercitazioni congiunte", in seguito all'aumento degli incidenti che coinvolgono droni in Europa. "Il nostro gruppo di specialisti ha avviato una missione in Danimarca per condividere l'esperienza ucraina nel contrasto ai droni. I nostri ragazzi sono arrivati" sul posto "per partecipare alle esercitazioni congiunte con i partner, che potrebbero costituire la base per un nuovo sistema per contrastare i droni russi e di qualsiasi altro tipo", ha annunciato Zelensky su X.

Anche il presidente finlandese, Alexander Stubb, si è impegnato a contribuire alla difesa della Danimarca in vista della riunione informale dispiegando nel Paese nordico un sistema anti-droni. "La Finlandia sostiene pienamente la Danimarca nei suoi sforzi per proteggere lo spazio aereo e contrastare le attività ibride come quelle che abbiamo visto negli ultimi giorni e settimane", ha scritto Stubb su X.

E la Polonia, che si sente direttamente minacciata dall'espansionismo russo, invierà truppe in Danimarca per proteggere un vertice informale dell'UE, ha dichiarato oggi il primo ministro polacco Donald Tusk. "Abbiamo accolto con favore la richiesta del governo danese di inviare soldati polacchi per contribuire alla protezione del vertice europeo. Domani e dopodomani si terrà un vertice informale dell'Ue. Parteciperanno diverse decine di paesi e diverse decine di leader, primi ministri e presidenti".