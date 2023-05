Londra, 5 maggio 2023 – La Gran Bretagna in fermento per l'incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla in calendario domani. Dai boccali per la birra ai piatti, dai portapillole alle tazze con il nuovo emblema della corona, dagli orsacchiotti ai foulard, sono numerosi i gadget pensati e messi in commercio per l'occasione.

Oggetti in uso nel quotidiano o da collezione, ‘customizzati’ ad hoc e adatti a tutte le tasche. Da esporre come soprammobili per ricordare l’evento o da indossare per sentirsi parte – almeno per un giorno – della famiglia reale in assoluto più chiacchierata.

I gadget più strani

Ma quali sono i più gettonati? Il Royal Collection Trust, la sezione della Casa Reale che si occupa della Royal Collection, ha pubblicato una collezione ufficiale di oggetti con il nuovo stemma reale. Come i piatti della collezione di Royal Crown Derby, decorati con un motivo viola che si rifà ai gioielli reali, dal costo di 215 sterline, eleganti ma non proprio economici.

Boccale souvenir

C'è poi il sito dell'Abbazia di Westminster, con una pletora di oggetti per tutti i gusti. Una colle zione al prezzo di 280 euro che comprende bicchieri, decanter per whisky, collane e ciondoli da indossare, magneti, foulard, shopping bag, cuscino e portachiavi. Oltre a piatti, tazze e altre stoviglie in ceramica pregiata. E alle miniature degli oggetti rappresentativi dell'incoronazione.

Foulard a tema incoronazione

Ancora più particolari sono i gadget che propone la firma John Lewis. Il peluche di un orsacchiotto beige, delle tovagliette da tè, un maxi puzzle da mille pezzi, le classiche bandiere per i più tradizionalisti, una bottiglia di Gin con i colori della bandiera britannica. Dulcis in fundo, una torta al cioccolato a forma di Jack Russell e una box regalo contenente marmellate, cioccolatini e l'immancabile tè inglese.

Peluche orsacchiotto souvenir

Non mancano i pezzi dal gusto retrò per i collezionisti. Si tratta dei quattro nuovi francobolli della Royal Mail, disponibili in preordine e raffiguranti i simboli dei valori sostenuti dal nuovo monarca, tra i quali la sostenibilità e l'inclusività. I quali, se ben custoditi, nel tempo acquisiscono sempre maggiore valore economico.

Così come per le medaglie ricordo dell'evento, che vengono coniate quando sale al trono un nuovo sovrano. E che saranno regalate dopo il grande giorno ad alcune categorie di cittadini. Soldati, poliziotti e personaggi di spicco dello Stato. Tuttavia, non in commercio per i semplici sudditi.

Per tutte le tasche

Acquistabili nei negozi di souvenir di Londra anche soluzioni divertenti pensate per le tasche meno abbienti. T-shirt dalle stampe ironiche, cartonati a grandezza naturale di Carlo e Camilla e pupazzetti con le loro sembianze. Sabato la Merrythought, azienda britannica specializzata in peluche, lancerà sul mercato in edizione limitata l’orsacchiotto dedicato all’incoronazione reale. La prima a distanza di 70 anni, dopo quella di Elisabetta II.

In circolo non solo i gadget ‘ufficiali’, ma anche quelli creati dagli stessi sudditi e venduti su eBay e Etsy. Per questi, il rischio kitsch è dietro l'angolo. Ed ecco che compare, ad esempio, la corona di Sant'Edoardo a grandezza naturale, realizzata all'uncinetto dalle mani di una suddita. A disposizione solo 20 pezzi artigianali.

Ultimi, ma non per stravaganza, l’ombrello copricapo con il disegno della bandiera, i cioccolatini e il tagliabiscotti con il volto del re, i tatuaggi temporanei e la statuetta di Carlo in alta uniforme a luce solare. E per non escludere nessuno dai festeggiamenti, la scatoletta di cibo per cani. Anche questi pronti ad abbaiare a suon di ‘God Save the King’.