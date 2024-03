Incidente in Angola Muore volontario italiano Dava una speranza alle vittime di guerra

Riccardo Jannello

Il destino di Luca Falcon era legato indissolubilmente alla moto. Nel 2016 dopo un terribile incidente nella sua Verona e tre anni di interventi chirurgici e speranze, aveva subito l’amputazione di una gamba che non gli aveva impedito di tornare in sella, la sua vita. Domenica – ma la conferma delle autorità è arrivata solo ieri - sono state altre due passioni, l’Africa e la solidarietà, a ucciderlo quando a bordo della sua Honda Africa Twin si è scontrato con un camion su una desolata strada dell’interno dell’Angola. Non c’è stato nulla da fare: Luca viaggiava regolarmente quando davanti a sé un camion che proveniva dalla direzione opposta ha scartato rapidamente forse per superare un’altra motocicletta e non si è accorto delle due ruote dell’italiano che non ha potuto evitare il botto.

L’impatto frontale è stato tremendo. Luca era nel Continente a svolgere la funzione sociale che la sua condizione di amputato lo aveva spinto a fare: raccoglieva con l’associazione no-profit che aveva fondato assieme alla moglie Giulia Trabucco, "Karma on the road", protesi usate provenienti da Paesi europei per riadattarle e consegnarle attraverso la rete internazionale Legs4Africa (gambe per l’Africa) a chi ne aveva bisogno, soprattutto ai troppi bambini-soldato mutilati nelle guerre tribali in atto sotto l’Equatore. Avrebbe dovuto raggiungere Città del Capo e stavolta c’era andato solo, la sua metà era rimasta in Veneto. Falcon aveva compiuto sabato 35 anni; sempre allegro, dinamico e ironico, stavolta nei contatti con la famiglia e i moltissimi amici si era mostrato preoccupato: raccontava di difficoltà incontrate in quella che sarebbe stata la sua ultima traversata africana e dei sintomi che aveva addosso della malaria, eppure quando Giulia gli chiedeva di tornare a casa finiva per sdrammatizzare e ripetere quanto fosse affascinante la giungla e come amasse viaggiare in terre selvagge. "Raggiungerò il Sudafrica o morirò provandoci" aveva scritto alla moglie quasi si sentisse il destino sulle spalle. E ancora nel post di sabato condiviso dagli amici: «Cos’è il successo ? Boh. Oggi compio 35 anni e sono da solo in mezzo all’Africa a più di 15mila chilometri da casa, su una moto piena di fango e senza una gamba. Dall’incidente del 2016 sono cambiato molto, ora sono tremendamente felice perché il successo è essere liberi di essere se stessi. Ho intorno persone che mi vogliono bene per quello che sono e non per come si aspettano che io sia. Ho una moglie che mi ama e mi lascia i miei spazi. Mi manca in questo viaggio? Sì, ma pensate a quante cose potrò raccontarle al ritorno". Ma questo ritorno a casa di un uomo che "a 35 anni, e nonostante sia diverso dagli altri, sogno ancora" sarà molto triste. I familiari sono in contatto con l’ambasciatore a Luanda, Cristiano Gallo, per le operazioni di rimpatrio della salma. E in lutto è il mondo dei viaggiatori globetrotter in moto: "Perdiamo un amico dal cuore grande". Il tam tam fra di loro porterà a una manifestazione d’affetto per Luca quando ci saranno i funerali.