Incidente ferroviario in India, è strage: almeno 50 morti, più di 500 feriti

Roma, 2 giugno 2023 - Strage in India, dove sono almeno 50 i morti in un disastro ferroviario. I feriti sarebbero più di 500. In base a una prima ricostruzione, il Coromandel Express diretto a Chennai è deragliato finendo sul binario opposto nella stazione di Balasore, nello stato orientale dell'Orissa, scontrandosi con un treno merci. Diversi passeggeri sono ancora intrappolati sotto i vagoni, si ipotizza oltre 200. Sono più di 100 i soccorritori coinvolti nelle operazioni. “Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento”, ha detto Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane.

Il tweet del premier Modi

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si è detto “addolorato per l'incidente ferroviario” avvenuto stamane. “In questo momento di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Che i feriti possano riprendersi presto. Ho parlato con il ministro delle Ferrovie AshwiniVaishnaw e ho fatto il punto della situazione”, scrive Modi su Twitter.