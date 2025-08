“Morte causata da Autopilot”. Tesla condannata a pagare 242 milioni per un incidente del 2019

Roma, 2 agosto 2025 – Condannata a risarcire 242 milioni di dollari. Tesla, la casa automobilistica americana di Elon Musk è stata dichiarata parzialmente responsabile per un incidente mortale avvenuto in Florida nell'aprile 2019, che ha coinvolto uno dei suoi veicoli, un'auto Model S, dotata di opzione Autopilot.

La sentenza

La giuria composta da otto membri ha deciso venerdì, a seguito di un processo presso il tribunale civile federale di Miami, in Florida, di riconoscere ai querelanti un risarcimento complessivo di 328 milioni di dollari, ha dichiarato all'Afp Darren Jeffrey Rousso dello studio legale Rousso Boumel, che ha rappresentato i querelanti. Il gruppo con sede ad Austin, in Texas, dovrebbe essere ritenuto responsabile per 242 milioni di dollari, ha spiegato Rousso.

L’incidente

"Giustizia è stata fatta. La giuria ha ascoltato tutte le prove e ha raggiunto un verdetto equo e giusto per i nostri clienti", ha affermato. Secondo la causa intentata contro Tesla nell'aprile 2021, il Suv Chevrolet Tahoe su cui viaggiava la coppia Naibel Benavides Leon e il suo fidanzato Dillon Angulo il 25 aprile 2019 a Key Largo, in Florida, è stato urtato a tutta velocità dalla Model S. Il sistema di guida autonoma Autopilot non aveva rilevato il veicolo. La giovane donna di 22 anni è morta mentre Dillon Angulo è rimasto ferito.

Tesla: “Sentenza sbagliata”

"Il verdetto odierno è sbagliato e non fa che ostacolare la sicurezza automobilistica e minaccia gli sforzi di Tesla e dell'industria (automobilistica) per progettare e implementare tecnologie salvavita", ha risposto la casa automobilistica Tesla in una dichiarazione all’Afp. Il gruppo ha dichiarato di voler presentare ricorso "considerati i significativi errori legali e le irregolarità commesse durante il processo".

La dinamica

La giuria "ha ritenuto che il conducente avesse una responsabilità significativa per il tragico incidente", ma le prove raccolte "hanno dimostrato che il conducente (della Tesla ndr) era l'unico responsabile perché stava accelerando, con il piede sull'acceleratore (manovra che ha disattivato l'Autopilot) mentre cercava di recuperare il telefono caduto, e senza guardare la strada", ha sostenuto Tesla. "Nessuna auto nel 2019, e nessuna oggi, avrebbe potuto impedire l'incidente", ha insistito la casa automobilistica. "Si tratta di una finzione, inventata dagli avvocati dei querelanti per incolpare l'auto quando il conducente – fin dal primo giorno – ha riconosciuto e accettato la sua responsabilità" per l'incidente, ha aggiunto.