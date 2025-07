“I motori dell’Air India spenti dopo il decollo”. L’inchiesta si concentra sull’azione dei piloti

Roma, 11 luglio 2025 – Quando l’Air India è precipitato, gli interruttori che consentono l’afflusso di carburante ai motori dell’aereo erano spenti. Sono i primi risultati dell’inchiesta dell’Air Accident Investigation Bureau che si occupa di fare luce sull’incidente del Boeing 787-8 Dreamliner di un mese fa diretto a Londra e caduto pochi minuti dopo il decollo, a Ahmedabad: oltre 300 le vittime, comprese quelle a terra, e un solo sopravvissuto tra i passeggeri di bordo.

Secondo fonti statunitensi vicini all’indagine, di cui oggi è stato depositato un rapporto preliminare, non è emerso al momento nessun guasto al Boeing. Lo scrive il Wall Street Journal. L'Autorità Federale per l'Aviazione Civile degli Stati Uniti (FCA), Boeing e GE stanno fornendo assistenza tecnica alle autorità indiane, mentre il National Transportation Safety Board (NTS) degli Stati Uniti partecipa all'indagine. Ebbene gli investigatori americani – secondo la ricostruzione del prestigioso quotidiano economico – non hanno riscontrato difetti né nell’aereo né nei motori che sono prodotti da GE Aerospace.

Interruttori disattivati

Ma perché i motori, normalmente accesi durante il volo, erano spenti? I primi risultati delle indagini indicano che i controlli del flusso di carburante per i due motori dell'aereo sono stati disattivati ​​poco dopo il decollo, fatto che ha causato un’improvvisa perdita di spinta. Non è chiaro se si sia trattato di un fatto accidentale o se lo spegnimento sia stato frutto di un gesto volontario, né se ci sia stato un tentativo di riaccenderli.

Il focus sui piloti

Al momento il focus dell’inchiesta comunque è sul fattore umano, cioè sull’azione dei piloti. Del resto “è estremamente raro che entrambi i motori si guastino contemporaneamente”, ha dichiarato un funzionario dell'aviazione civile all'emittente televisiva indiana NDTV. I piloti utilizzano gli interruttori per avviare i motori del jet, spegnerli o ripristinarli in determinate situazioni di emergenza. Ma cosa sia successo a bordo in quegli istanti non è ancora dato saperlo.

Il comandante dell'aereo precipitato, Sumeet Sabharwal, aveva accumulato oltre 10.000 ore di volo su aerei wide-body; il suo copilota, Clive Kunder, ne aveva oltre 3.400. Il Boeing 787 precipitato era stato consegnato ad Air India nel gennaio 2014. Il Dramliner, in servizio dal 2011, è ampiamente utilizzato sulle rotte a lungo raggio e gode di un'eccellente reputazione per la sicurezza.

Un’inchiesta ancora da scrivere

Maggiore chiarezza si avrà dall’esame della scatola nera: il rapporto preliminare dell'Air Accident Investigation Bureau indiano – scrive il Wsj – è tutto tranne che esaustivo. L'indagine potrebbe durare oltre un anno e le valutazioni iniziali potrebbero essere contraddette da nuove prove.