Incidente aereo a Birmingham, aeroporto chiuso

Roma, 6 agosto 2025 – I voli sono sospesi e la pista è chiusa all'aeroporto di Birmingham (BHX) dopo un "incidente aereo". Un aereo privato ha effettuato un atterraggio di emergenza. Tutte le partenze e gli arrivi dello scalo inglese sono stati bloccati fino alle 18 locali (le 19 in Italia) dopo che il bimotore Beech King Air, diretto a Belfast, ha dichiarato un'emergenza in volo ed è stato dirottato sullo scalo. Le immagini diffuse dai media mostrano il velivolo fermo su quella che sembra essere la pista principale dell'aeroporto col carrello di atterraggio collassato mentre le squadre di emergenza sono sul posto. Al momento non vengono segnalati feriti.

"A seguito di un incidente aereo, la pista è temporaneamente chiusa. Terremo informati i passeggeri già presenti in aeroporto e consigliamo a coloro che devono partire di controllare lo stato del loro volo prima di recarsi in aeroporto. Continueremo a fornire aggiornamenti non appena possibile", si legge nell’account X dell’aeroporto.

Il sito internet dell’aeroporto è andato in tilt poco istanti dopo.