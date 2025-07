Inchiesta per odio razziale

Percosse aggravate dall’odio razziale. Il vergognoso attacco antisemita ai danni del turista francese Elie Sultan, avvenuto due giorni fa all’autogrill di Lainate (Milano), sull’A8, finirà in tribunale. Per il momento, il fascicolo aperto dalla Procura di Milano è contro ignoti, ma le immagini riprese dall’aggredito con lo smartphone potrebbero rivelarsi molto importanti per identificare almeno una parte dei quindici autori del gesto. La Digos ha già identificato tre persone tra quelle che comparivano nel video: italiani, residenti nell’hinterland di Milano, non censiti in manifestazioni pro-Palestina o d’area. Perfetti "sconosciuti" ispirati dal cieco odio antisemita, insomma.

URLA E INSULTICon il passare delle ore, iniziano a emergere nuovi dettagli dell’accaduto. L’aggressione si è svolta in due fasi. La prima è stata verbale, vicino al bancone del bar. Un uomo, dopo aver visto che Elie Sultan portava la kippah, ha iniziato a insultarlo, gridando: "Assassini, andate a casa vostra". Sultan, che si era fermato all’autogrill perché suo figlio di sei anni — sotto choc per l’accaduto — doveva andare in bagno, ha sceso le scale verso la toilette, sperando che la faccenda fosse chiusa. All’uscita, però, tre persone gli hanno chiesto di cancellare il filmato. Dopo il suo rifiuto, lo hanno aggredito. Per le indagini sarà fondamentale non solo analizzare il video registrato dalla vittima, ma anche quelli delle telecamere di sicurezza, che inquadrano anche il parcheggio e potrebbero aiutare a identificare i responsabili. La mancanza di un referto medico ha impedito ai magistrati di procedere anche con l’accusa di lesioni.

LE TESTIMONIANZEÈ successo tutto molto in fretta, tanto da lasciare anche gli addetti dell’autogrill senza la possibilità di intervenire. Non risulta, infatti, che nessuno in servizio abbia contribuito a riportare la calma. Un addetto alle pulizie ha dichiarato di aver visto un uomo spintonato e un bambino sotto choc, confermando così il racconto dell’aggredito, ma ha anche aggiunto di "non aver capito come fosse cominciato tutto". Ai giornalisti sul posto i dipendenti hanno riferito di essere molto dispiaciuti e che non era mai successa una cosa del genere. "Noi, in fin dei conti, siamo vittime, ma ci dispiace moltissimo che sia accaduto proprio qui" ha detto un’addetta alla ristorazione.

SOLIDARIETÀ E ODIO"Ho avuto reazioni di solidarietà che mi hanno scaldato il cuore dal mondo ebraico, ma ho ricevuto anche messaggi online contro me e mio figlio di odio e violenza", ha raccontato all’Ansa il turista ebraico. "Sono arrivati insulti antisemiti, dicendo che dovrei avere un tatuaggio al braccio e che sono autore di genocidio". Il bimbo "non ha avuto una reazione, è rimasto immobile, ma io gli ho raccontato che ci sono alcune persone cattive a cui non piacciamo e che quello che è successo è stato un incidente, che papà l’ha protetto".

POLITICA IN ALLERTALa notizia ha avuto una grande eco su molti quotidiani internazionali, non solo francesi, ma anche inglesi e tedeschi. Il ministro degli Esteri di Parigi ha diramato una nota nella quale si legge: "Seguiamo il caso con la massima attenzione, ci aspettiamo che venga dato seguito a questi fatti gravi". Segno che il governo francese si aspetta che vengano trovati e perseguiti tutti gli autori e i fiancheggiatori del gesto. Si muove anche la politica italiana. Il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, ha seguito i lavori in Aula al Senato indossando una kippah per condannare l’antisemitismo e mostrare solidarietà alle persone di fede ebraica. "Trovo assolutamente inaccettabile e vergognoso che ci siano persone in Italia che debbano temere per la loro sicurezza solo per il fatto di indossare una kippah".

Marta Ottaviani