Esplosione e incendio a Parigi: crolla il palazzo della Paris American Academy. “Almeno 20 feriti, 4 gravi”

Parigi, 21 giugno 2023 - Esplosione e incendio nel quinto arrondissement a Parigi: il palazzo della Paris American Academy, situato al 277 di rue Saint-Jacques vicino a place Alphonse Laveran, è crollato. La facciata è franata, diverse persone sarebbero intrappolate fra le macerie. Due edifici adiacenti sono stati evacuati dopo essere stati destabilizzati dall'esplosione.

Secondo le notizie diffuse dalla Prefettura "al momento nessuna causa dell'esplosione è accertata". Molti testimoni hanno però riferito di aver sentito un forte odore di gas prima dell'esplosione. Altri hanno parlato di lavori in corso sulle condutture del gas nella strada nei giorni scorsi. In continuo aggiornamento il bilancio dei feriti che sarebbero almeno 20, di cui 4 in condizioni gravi. In cielo si è alzata una densa nube di fumo che è stata visibile in tutta la città. Sul posto sono intervenuti pompieri e ambulanze.

