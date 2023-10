L’ultimo audio di Maria: "Ciao mamma, ti amo. Andiamo a morire". La strage delle discoteche a Murcia

Roma, 1° ottobre 2023 – “Mamma, ti amo. Andiamo a morire". Sono le ultime strazianti parole di Maria, una ragazza di 28 anni che poi nell’infermo spagnolo ha perso la vita. Il suo pensiero corre all’amata madre e trova la forza per raccontarle direttamente cosa sta succedendo: "Vado a morire", come fosse davanti a un plotone di esecuzione. Anche lei figura tra le vittime dell’incendio delle discoteche di Murcia e questo saluto alla madre risuona nell’audio diffuso sui social dal padre Jairo. L’uomo tra le lacrime mostra a tutti quei pochi secondi di voce sicura e coraggiosa: "Mami, la amo, vamos a morir". Il vocale della figlia è stato inviato alle 6 di mattina, proprio mentre le discoteche andavano in fiamme. Nella registrazione si sentono grida di paura e c’è chi chiede che si accendano le luci per potere uscire.

Molti sopravvissuti, infatti, hanno raccontato che subito dopo lo scoppio dell’incendio è saltata la luce. Questa ragazza, di Caravaca de la Cruz, un centro della provincia, era andata in città con diversi amici, voleva festeggiare il suo sabato sera, come aveva fatto centinaia di volte nella vita. "Erano venuti qui perché da noi a Caravaca non ci sono discoteche; sono venuti all’alba. Era la seconda volta che veniva", ha raccontato il padre. "Ci ha mandato un audio. Le è bastato salutarci", ha detto Jairo, nervoso e straziato, davanti ai media. Dopo aver inviato l’audio, il telefono si è spento e non ha più inviato alcun segnale.

L’incendio che ieri mattina ha colpito diverse discoteche del quartiere Las Atalayas di Murcia è il più tragico mai registrato in Spagna dai tempi della tragedia vissuta nel 1990 nella discoteca Flying di Saragozza, dove morirono 43 persone. La più grande strage avvenuta in una discoteca spagnola ebbe luogo, invece, a Madrid il 17 dicembre 1983, quando le fiamme devastarono i locali dell’Alcalá 20 causando la morte di 81 persone, la maggior parte delle quali molto giovani. Quel disastro provocò una bufera politica visto che le indagini dimostrarono che a rendere ancora più grave la catastrofe fu il guasto all’impianto di illuminazione e una porta di sicurezza chiusa. Dopo quell’incendio le autorità spagnole approvarono moltissime norme per aumentare la sicurezza nei locali.

E c’è anche chi si è salvato. Sabato sera era stata la prima volta che Biel, un giovane di 17 anni di Almería, si era recato nella zona di Atalayas per godersi una serata a bere qualcosa con i suoi amici. Era arrivato alla Sala Teatre alle 2,30 del mattino, dove c’erano "per lo più spagnoli tra i 30 e i 60 anni". Fortunatamente per loro, Biel e i suoi amici hanno lasciato l’edificio circa cinque minuti prima che suonasse l’allarme. "Siamo saliti in macchina e abbiamo iniziato a vedere l’incendio, che si è scoperto essere del Teatre", racconta a El Mundo il giovane di Vera.