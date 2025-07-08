Spaventoso incendio a Marsiglia, fiamme vicino alle case: chiuso l’aeroporto e bloccati i treni. Ospedale senza elettricità

Roma, 8 luglio 2025 – Uno spaventoso incendio alle porte di Marsiglia, ha costretto a chiudere l’aeroporto, bloccare il traffico ferroviario e invitare i residenti a non uscire di casa. Le fiamme, che hanno già divorato 350 ettari di vegetazione, si sono sviluppate nella zona delle Pennes-Mirabeau, banlieue a nord di Marsiglia, coinvolgendo i quartieri di Jas de Rode, Pierrefeu e le Bouroumettes. Gli abitanti di queste zone sono stati invitati a “chiudere le finestre, le porte", e a "lasciare libero accesso” alle abitazioni per i soccorritori, evitando anche di circolare in strada. In un messaggio di allerta diffuso alle 16 dal prefetto della regione su tutti i cellulari, si legge: “Incendi in foresta a Marsiglia. Lasciate la zona della foresta immediatamente. Chiudetevi in un edificio in muratura. Chiudete finestre e porte”.

In serata il prefetto delle Bouches-du Rhone, Georges-François Leclerc ha detto che l'incendio è ‘domato’' ma non ancora ‘stabilizzato’ e ha invitato tutti alla calma e aggiungendo che gli abitanti sono “in sicurezza nelle loro case". Poi ha spiegato che “il vento è violento e il fuoco ha cambiato orientamento” quindi ha ribadito l'indicazione di avere fiducia nei vigili del fuoco e non uscire di casa

Marsiglia ha vissuto così una giornata di disagi e paura, le fiamme sono arrivate non lontano dall'aeroporto di Marseille-Provence, dove sono stati annullati 4 voli e un'altra decina di aerei sono stati fatti atterrare a Nizza, a Nimes, a Lione e a Montpellier. Secondo la tv France 3, all'origine dell'incendio ci sarebbe stata un'auto in fiamme sull'autostrada A552.

Dopo l'aeroporto, è arrivato lo stop anche ai treni, le fiamme sono arrivate vicino ai binari e la circolazione ferroviaria è stata interrotta almeno fino alle ore 20.

Secondo quanto riferito dal quotidiano locale La Provence, una casa di riposo nei quartieri vicino alle fiamme a Pennes-Mirabeau, è stata evacuata, mentre resta la nube di fumo nero alimenta la preoccupazione anche per l'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria.

Sempre a causa del maxi incendio l'ospedale Nord, il più importante di Marsiglia, è rimasto senza elettricità e ha dovuto ricorrere al gruppo elettrogeno. Lo rende noto Le Figaro citando una fonte sindacale all'interno dell'Associazione Ospedali Pubblici di Marsiglia. “Di solito questi generatori durano tre giorni”, ha detto Audrey Jolibois, segretaria generale dell'Associazione Ospedali Pubblici di Marsiglia. “Abbiamo anche un'altra difficoltà: il personale che avrebbe dovuto lavorare questa sera potrebbe non essere in grado di venire in ospedale. I colleghi hanno ricevuto una comunicazione dalla direzione che chiede loro di attendere sul posto per vedere come organizzare il cambio di personale”, ha aggiunto.