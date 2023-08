Incendio in Alsazia: 10 morti nel rogo del centro per disabili mentali

Roma, 9 agosto 2023 – Sono almeno 10 i morti causati da un incendio scoppiato questa mattina intorno alle 6.30 in una struttura che ospita persone con disabilità mentale a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, nella regione dell’Alsazia in Francia. Si cerca ancora un altro disperso.

Secondo quanto riportato dal sindaco di Wintzenheim, Daniel Leroy, i nove corpi senza vita sono stati individuati da un drone presso il centro per disabili mentali distrutto dalle fiamme. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto “un pensiero” alle vittime e ai loro cari.

Vigili del fuoco in azione in Alsazia

Il rogo nel nord-est della Francia ha interessato 300 dei 500 metri quadrati della struttura. Altre 17 persone sono state evacuate dalla struttura. Prima delle 7 sono entrati in azione 76 vigili del fuoco; la Prefettura ha mobilitato almeno 40 unità della gendarmeria locale.

Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha confermato che la struttura ospitava persone con disabilità e che sono ancora in corso le operazioni dei soccorritori. La prefettura ha precisato che c'era un gruppo di adulti di Nancy e che l'incendio è stato presto controllato. La premier Elizabeth Borne, via Twitter, dopo aver espresso rammarico per "le vittime e le loro famiglie", ha annunciato che si recherà sul posto insieme ad Aurore Bergè, ministra alla Solidarietà.