Incendio Heathrow, il Daily Mail lancia sospetti sulla Russia: “Possibile sabotaggio”. Ma nessuna conferma

Londra, 21 marzo 2025 - Il primo giornale a lanciare i sospetti sulla Russia è il tabloid britannico Daily Mail. Sull’incendio che ha messo ko l’aeroporto di Heathrow è stato coinvolto l’antiterrorismo, ma al momento dalle indagini non sono emersi elementi specifici su azioni di sabotaggio. In un articolo però il giornale riporta congetture avanzate da alcuni esperti che evocano l'ombra di un ipotetico coinvolgimento di agenti russi.

La possibilità è stata evocata come era stato fatto l'anno scorso in occasione di quello sprigionatosi in un deposito di pacchi della Dhl alla periferia di Birmingham e per un altro caso simile avvenuto a Lipsia, in Germania.

Incendio a Heathrow Airport, polizia a Hayes (foto Ansa)

"I russi stanno osservando tutto. Stanno osservando la nostra fibra ottica sotto il mare, stanno osservando le nostre centrali nucleari, sappiamo che in questo momento è in corso una ricognizione ostile", ha detto al tabloid Will Geddes, un esperto di sicurezza, secondo cui anche per Heathrow potrebbe trattarsi di una nuova azione della campagna portata avanti dalla Russia contro i Paesi occidentali dopo l'inizio della guerra in Ucraina.

Il coinvolgimento dell'antiterrorismo britannico nelle indagini sull'incendio di Heathrow è da ritenersi come routine e niente più che una precauzione, ha scritto il Guardian, secondo cui Scotland Yard al momento non considera l'incendio il risultato di un atto deliberato. Tuttavia l'antiterrorismo è stato coinvolto in quanto possiede competenze specialistiche e l'autorizzazione di sicurezza per accedere a materiale sensibile mentre gli investigatori cercano di stabilire la causa dell'incendio. Nelle indagini sono coinvolti anche i servizi segreti, spiega ancora il Guardian, in quanto Heathrow fa parte dell'infrastruttura nazionale critica del Regno Unito e quindi un potenziale bersaglio per terrorismo o sabotaggio.

Certamente l’attenzione sulle manovre di Mosca in Europa è molto alta. Appena qualche giorno fa il procuratore della Lituania ha affermato che i servizi segreti militari russi sarebbero dietro l'attacco incendiario a un negozio Ikea a Vilnius nel maggio del 2024. Le autorità lituane hanno affermato che il principale sospettato ha collaborato con i servizi militari e di sicurezza russi e ha accettato pagamenti per piani di attacco ai centri commerciali in Lituania e Lettonia per "intimidire le società di entrambi i Paesi" nel tentativo di fermare il loro sostegno all'Ucraina. Il sospettato, un cittadino straniero all'epoca minorenne, si è recato più volte in Polonia e Lituania per raccogliere informazioni e pianificare l'incendio doloso.

Del resto non è un mistero che i funzionari occidentali hanno accusato la Russia e i suoi alleati di aver organizzato decine di attacchi e altri incidenti in tutta Europa dopo l'invasione dell'Ucraina. La campagna di disordini sarebbe un'estensione della guerra di Putin, volta a seminare divisione nelle società europee e minare il sostegno all'Ucraina. Ovviamente il Cremlino ha sempre negato.